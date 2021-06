„Kde je maminka?“ To byla první slova Eitana Birana, který se se svou rodinou vydal na lanovku Stresa-Mottarone. Do kabinky lanovky u italského jezera Lago Maggiore v Alpách nastoupil se svou maminkou Tal Peleg-Biranovou (†26), tatínkem Amitem Biranem (†30), bratříčkem Tomem (†2) a prarodiči Barbarou (†71) a Yitzakem (†81) Cohenovými z Tel Avivu. Z rodiny přežil pouze on.

Utrpěl vážná zranění a byl v kritickém stavu převezen do nemocnice v Turíně, kde byl uveden do umělého spánku. Poté, co otevřel oči, uviděl tvář své tety Ayi, která po celou dobu byla po jeho boku, a začal se ptát po rodičích. Podle mluvčího nemocnice malý chlapec zřejmě přežil díky svému otci, který ho objímal. „Bojím se, nedotýkej se mě,“ měla být podle informací britského deníku Daily Mirror další slova malého Eitana.

Italové se ptají po adopci

Osud sirotka zasáhl celou Itálii. Podle informací deníku Times of Israel starostku města Stresa Marcellu Severinovou kontaktovalo několik rodin, které měly zájem o adopci Eitana. „Zavolaly mi tři rodiny připravené ho adoptovat, včetně jedné ze Sicílie,“ uvedla s tím, že Eitan má naštěstí rodinu, která se o něj postará. Na světě mu zůstali tety, strýc a prarodiče. „Díky těmto nabídkám poznáváme, že na tomto světě stále ještě existuje mnoho lidskosti,“ dodala starostka. U jeho lůžka by nyní měla být i jeho babička.

Lidé posílají peníze

Na Eitana byla zároveň vyhlášena veřejná sbírka. „I když je trauma nevyčíslitelné, doufáme, že tato kampaň pomůže finančně podpořit malého Eitana po zbytek jeho života,“ stojí v úvodu sbírky, která již oslovila mnoho lidí. Za cíl má vybrat 10 tisíc liber (cca 296 tisíc Kč) a v současné chvíli je již 68 % vybráno. Na kontě sbírky je již 6 798 liber (cca 201 tisíc Kč). O příběhu Eitana ví celý svět, a tak i finanční dary proudí z celého světa. „Vážený Eitane, i z Kanady tě milujeme. Je mi líto tvé ztráty a přeji ti rychlé uzdravení. Vím, že z tebe jednoho dne bude šťastný muž,“ napsala ke svému daru Gail. „Posílám ti sílu a pozitivní energii, aby ses zotavil. Všechno nejlepší ze švýcarského Curychu,“ napsal Christian.

