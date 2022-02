Devatenáctiletá dívka Ashley Wadsworthová se zamilovala do Brita Jacka Seppleho (23) přes seznamovací aplikaci, načež se za ním vydala na první rande z Kanady až do Velké Británie. Románek ale skončil tragédií. Dívku nedlouho poté nalezli ubodanou k smrti. Za hlavního podezřelého policisté označili jejího přítele.

Mělo jít o krásný románek. Ashley po seznámení se Sepplem na nic nečekala. Ačkoli nikdy neopustila hranice Kanady, sedla do letadla a vydala se na 7 200 kilometrů dlouhý let za láskou svého života. Obě hrdličky se seznámily přes online aplikaci.

Když krásná dívka dorazila do Spojeného království, zdálo se vše být v naprostém pořádku. Se svým novým miláčkem na sítích ihned sdílela množství fotek. Zamilovaný pár si užíval krásy Londýna. Její kamarádka Ana-Marie Taylorová popsala osudné dny před tragédií. „Opravdu ho milovala, zpočátku bylo vše úžasné,“ vzpomínala zdrcená dívka. Pak se ale věci začaly ubírat podivným směrem. Ashley chtěla zůstat se Sepplem co nejdéle, ale najednou si ze dne a den koupila letenku zpět do Kanady.

„Zkrátila to, protože věci se nezačaly vyvíjet příliš dobře,“ vysvětlila Taylorová. Pak přišel šok! Nebohou dívenku nalezli v Londýně ubodanou. Kriminalisté si ihned došlápli na Seppleho, kterého v jeho bytě zadrželi. Co údajného vraha vedlo k tak krutému činu, není zatím jasné. Detektivové se nic kloudného nedověděli ani z jeho výslechu u korunního soudu v Chelmsfordu. Údajně měl prázdný výraz a uvedl pouze své jméno. Na další slyšení si počká ve vazbě.

Jak uvedl web New York Post, nevlastní maminka zavražděné dívky je mezitím v šoku bez sebe. „Byla to krásná duše. Ashley byla chytrá, vtipná a laskavá,“ uvedla zdrcená Charmaine Wadsworthová. „Každému z nás bude velmi chybět,“ dodala.