O bývalém drogovém dealerovi a usvědčeném násilníkovi bylo známo, že trávil čas v letovisku Algarve a žil nedaleko v obytném voze. Podle nových informací ale usvědčený pedofil moc dobře znal nejen okolí, ale i obydlí, kde se ubytovávaly nicnetušící rodinky s dětmi. Tým vyšetřovatelů s faktem obeznámil jeden ze svědků.

Podle něj měl Christian „opakovaně provádět opravy“ v bytech, kde mimo jiné bydleli i Kate a Gerry McCanovi se svými dětmi. „Christian B. byl velmi dobře obeznámen s oblastí Ocean klub v Praia da Luz,“ uvedli kriminalisté. A potvrdili i děsivou skutečnost. „Opakovaně prováděl i opravy na místě, odkud v roce 2007 zmizela tříleté dívenka,“ vysvětlili.

Jak uvedl deník The Sun, samotný resort se zatím k novým informacím odmítal vyjádřit. Tým vyšetřovatelů dále dodal, že má nové zásadní informace, které chtějí zveřejnit v podobě televizního dokumentu. Má jít o přelomové důkazy, které mají pomoct usvědčit Christiana B. z únosu. Ten si mezitím odpykává v berlínském vězení trest za znásilnění v jiném případu. Svou vinu na únosu Maddie popírá.

S hrůznými fakty ale přišla jeho bývalá přítelkyně, která o něm prohlásila, že Christian byl doslova posedlý mladými dívkami. To byl i důvod jejich rozchodu. „Říkal, že se mu líbí malá těla a postavy dívek, které ještě nedosáhly puberty,“ uvedla Nicole Fehlingerová.

Zdrcená rodina

Jak již dříve deník Blesk informoval, rodiče unesené dívky jsou na tom pořád hůř. Maminka Kate McCanová, která mimo jiné pracuje v nemocnici a pomáhá v boji proti covidu, je stále nešťastnější. „Není to teď vůbec dobré ještě s tím koronavirem. Bohužel je to pro mnohé samé utrpení,“ posteskla si. Situace je o to horší, že oba rodiče strávili bez Maddie již patnácté Vánoce.

„Všichni jsme tak nějak doufali a očekávali, že teď už ta situace bude úplně jiná,“ shodli se oba rodiče na facebooku. „Práce a pokrok pokračují, žádné významné zprávy ale nepřicházejí,“ uvedli.