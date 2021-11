Madeleine McCannová by už oslavila osmnácté narozeniny. Rodiče Kate a Gerry čtrnáct let netuší, co se s jejich dcerkou stalo. Osmnácté narozeniny místo toho, aby pro svou dceru uspořádali velkou oslavu a sfoukli s ní svíčky na dortu, prožili ve smutku. „Každý květen je těžký – připomínka uplynulých let, společně ztracených nebo ukradených,“ uvedli 12. května letošního roku na stránce, která je věnovaná pátrání po Maddie. V dojemném příspěvku navíc dodali, že ji nikdy nepřestanou hledat.

Až devět tisíc oznámení

Během let pátrání po nezvěstné dívce už několik lidí přísahalo, že Maddie zahlédli. V roce 2020 ji podle informací zpravodajského web News Sky viděla učitelka v důchodu v obchodě v portugalském Algarve. Žena tvrdí, že zmizelou dívku zahlédla v supermarketu poblíž města Albufeira, což je šedesát kilometrů od místa, odkud zmizela. Policisté však v průběhu čtrnácti let dostali až devět tisíc oznámení o tom, že někdo zahlédl Madeleine v různých koutech světa.

Neuvěřitelná podoba

Pozornost upoutala i inluencerka Maddie, která pochází ze Spojeného království. Na TikToku uvedla, že od svých přátel a známých slýchává, že je pohřešované Maddie neuvěřitelné podobná. Ve videu dokonce ukázala fotografii zmizelé holčičky, aby její příznivci mohli porovnat jejich tváře. Navíc nezapomněla ani publikovat svou fotku z dětství. Ukázala svůj pas, na němž je zhruba ve stejném věku, kdy Maddie zmizela. V mládí influencerka měla stejný sestřih, zelené oči a oválný obličej. Sama prý byla v šoku, když si uvědomila, že vypadají, jakoby si z oka vypadly. „No zatraceně, ty jsi i v tom samém věku jako ona,“ napsal jeden z uživatelů. „Ne, myslím si, že jsi víc jako Taylor Swift nebo dokonce Kendall z Dance Moms,“ myslí si další.

VIDEO: Maddie se ztratila v roce 2007 v Portugalsku