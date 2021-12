Irská policie zvaná Garda vyšetřovala minulý týden případ tamního pedofila. Podezřelému udělali domovní prohlídku. „Byla to rozsáhlá akce, měli jsme obavy, že podezřelý zničil všechny potenciální důkazy už před tím, než jsme ho zatkli,“ vysvětlil pro The Sun zdroj od policie. „Ale obrázek Maddie McCannové skutečně nikdo nečekal,“ dodal zdroj s tím, že vzhledem k okolnostem obou případů to bylo skutečně neobvyklé.

Garda ihned kontaktovala Interpol, který začal případ prověřovat. Poté, co vyšetřovatelé vše důkladně prověřili, vyšlo najevo, že podezřelý z Donegalu nemá se zmizením Maddie nic společného. V době, kdy holčička zmizela, v Portugalsku být nemohl. Jiná osoba, která v domě žije prý podala smysluplné vysvětlení, proč byla na zdi fotografie pohřešované dívky.

Madeleine McCannová zmizela 3. května 2007 z portugalského letoviska Praia da Luz, kde byla na dovolené s rodiči. Holčičce byli tehdy pouhé tři roky. Od té doby o ní nikdo neslyšel. Minulý rok přišla německá policie s tím, že za únosem dívenky stojí pravděpodobně již několikrát trestaný recidivista Chritian B. (45) Ten si nyní ve vězení odpykává trest za jiný zločin.

Přestože jsou si vyšetřovatelé téměř jistí, že Maddie únesl právě Christian B. a holčička už je mrtvá, její tělo se stále nenašlo a podezřelý s policií nespolupracuje. The Mirror informoval, že kriminalisté nyní zvolili novou metodu a do věznice prý pošlou policistu v utajení, který by se měl s Christianem B. spřátelit a získat od něj přiznání. K tomuto kroku se údajně policie rozhodla poté, co získala svědectví bývalého kamaráda Christiana B. Ten totiž tvrdí, že se mu muž přiznal, že má v únosu prsty.