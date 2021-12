O fialové neděli rodinný stůl osvětluje první svíčka na adventním věnci. V tento den obvykle propuká vánoční nálada a domy i ulice začínají zdobit vánoční dekorace. Trochu vánoční nálady do útrob věznice v Oráčově se rozhodla přinést skupina deseti odsouzených, která se pustila do výroby vánočních věnců, stromečků a dalších dekorací. Své výrobky posléze dali do kanceláří zaměstnanců a kulturních místností. „Vánoční výzdobu vytváří odsouzení již několik let v rámci pracovní terapie pod vedením pedagogů volného času,“ informovala Věznice Oráčov na stránkách Vězeňské služby České republiky. Trestanci z Věznice Bělušice se pustili do výroby Betléma, který byl nakonec vystaven před věznicí.

Upevňování rodinných vztahů a stavebnice pro děti

Již jedenáctým rokem se Věznice Kuřim zapojila do projektu Andělský strom, „jehož cílem je pomoc upevnit vztahy odsouzených s jejich dětmi v období Vánoc,“ píše na výše zmíněném webu věznice s tím, že víc jak třicet dětí v Česku má rodiče ve výkonu trestu. Aby alespoň dětem, které se v nejkrásnějších svátcích v roce potýkají s tím, že nemohou být se svými rodiči, udělali radost, zasílají jim vánoční dárek s osobním dopisem od rodiče. Skrze něj jim prý zasílají „nejen radost a lásku, ale i poselství – táta nebo máma na mě myslí!“ Radost dětem se rozhodla udělat i Věznice a ÚVZD Opava.

Tamní odsouzenci v rámci dřevomodelářského kroužku vyrobili dřevěnou stavebnici. „Jde již o druhou stavebnici, kterou ze smrkového dřeva vyrobili odsouzení muži v mimopracovní době pod odborným vedením vychovatele. Domeček má dvě varianty, jak jej lze postavit a využít. Nejprve mohou děti sestavit jeden větší a poté jej přestavět na dva menší podle barev a znaků,“ informovala věznice s tím, že stavebnice byla předána opavské Základní škole na Vrchní ulici.

Štědrý večer v cele

O Vánocích mají ve věznicích sváteční tabuli a v kapli se mohou zúčastnit i mše svaté. „Ke snídani vánočka a kakao, k obědu čočková polévka s pečivem, k večeři filé, bramborový salát, pomeranč a banán,“ napsala Věznice Plzeň. Naopak Věznice Valdice uvádí, že odsouzenci na Štědrý den dostávají řízek a bramborový salát. Stejně tak jako v Plzni sváteční menu doplňuje ovoce a navíc korpusy dortů, suroviny na chlebíčku a někteří dostanou balíčky od rodiny, v nichž se ukrývá cukroví a další dobroty.

„K vánoční večeři byl obligátní vepřový řízek s bramborovým salátem. A my cukrovkám s dietou jsme dostali nemastné, neslané na vodě dušené rybí filé s bramborovým salátem bez majonézy,“ zavzpomínal na Vánoce ve vězení Vladimír na serveru rodinyveznu.cz s tím, že v rámci vánočního balíčku bylo i cukroví, pomeranč a čokoládová figurka a největším darem bylo setkání s rodinou při návštěvě.

