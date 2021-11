„Zabil ji, když byl opilý,“ měl říct v roce 2010 policistům jeho kamarád Aberle. Christian B. žil v tuto dobu s prostitutkou Monikou Pawlakovou. Když ji údajně připravil o život, její tělo rozřezal a vložil do tašek.

Jak uvedl deník The Sun, ačkoli byl možný únosce Maddie hlavním podezřelým ve vraždě Pawlakovské, policie ho nakonec nikdy neobvinila. Děsivou skutečnost policisté potvrdili na summitu portugalských a německých kriminalistů, když rozebírali další poznatky k únosu dívenky.

Čtyřiačtyřicetiletý Christian B. pobývá v německém vězení, kterému se přezdívá „německý Alcatraz“. Odpykává si tam trest za znásilnění americké turistky. Ohavný čin spáchal v Portugalsku, odkud před čtrnácti lety zmizela tehdy tříletá Maddie. Ani po roce a půl od chvíle, kdy německá policie promluvila o šokujícím vývoji případu, se ale věc nepohnula. Rodiče zmizelé dívenky jsou zoufalí.

Podle Kate a Gerryho se údajného únosce nepodaří usvědčit. „Policie nám žádné informace nepodává, jelikož stále pokračuje vyšetřování. Jestliže to opravdu spáchal on, a o tom není žádný přímý důkaz, možná neřekne ani slovo. Bude mlčet,“ řekl zdroj blízký rodině o tom, co se honí rodičům ztracené dívky hlavou.

„Je smutné, že se možná nikdy nedozvíme, co se stalo Madeleine. Doufáme však, že to zjistíme. I po těch letech stále doufáme,“ dodali podle zdroje zdrcení rodiče.