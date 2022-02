Když jednotky Tálibánu loni v srpnu znovu dobyly Afghánistán, jedním z jejich prvních závazků bylo vymýtit ze země drogové závislé obyvatele. A to doslova všemi silami. Narkomany jednotky totalitního režimu vytáhly odkudkoliv. Pod každým mostem nebo v každé skulině se žádný narkoman neschoval. Pochytané muže a ženy pak tálibánci shromažďují do přeplněných nápravných zařízení, které svou krutostí připomínají ty nejhorší koncentrační tábory.

A jak uvedl deník Daily Mail, lidé věznění v těchto zařízeních si vytrpěli mnohé. V jednom z mnoha zařízeních v Kábulu údajně vězni musí jíst trávu, aby alespoň na chviličku zahnali hlad. A co víc, na místě se šíří fámy, že se někteří vězni uchylují ka kanibalismu nebo k pojídání chycených koček. „Zabili jsme člověka, rozdělali oheň a snědli jeho střeva,“ přiznal děsivou skutečnost jeden z vězňů. Spoluvězeň Abdul jen přitakal. Lidé na místě prý umírají hlady.

Situace v Kábulu je neúnosná, lidé se uchylují k zoufalým činům. „Včera v parku chytli kočku. Uřízli jí hlavu a snědli ji,“ pokračoval pacient odvykací kliniky. Problém s drogami je přitom v Afghánistánu hluboce zakořeněný. Představitelé OSN uvedli, že Tálibán v letech 2018 až 2019 pravděpodobně vydělal více než 400 milionů dolarů na obchodu s drogami. Vzhledem k nástupu Tálibánu a prudkému poklesu ekonomiky to nevypadá, že by se situace v zemi měla zlepšit.

„Tálibán počítal s afghánským opiem jako s jedním ze svých hlavních zdrojů příjmů,“ řekl agentuře Reuters Cesar Gudes, vedoucí kábulské kanceláře Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu. Jde o nebezpečnou spirálu. „Čím je vyšší produkce, tím je cena drog nižší a jsou tak dostupnější,“ dodal. Kvůli tomuto trendu se staly závislými na opiátech miliony Afghánců. Vláda Tálibánu se po převzetí moci zavázala tento problém vymýtit. Vzhledem k tomu, že k dosažení tohoto cíle nemá k dispozici téměř žádné ekonomické prostředky, uchýlila se k zamykání závislých na drogách ve vězeňských nemocnicích.

Vláda se uchyluje k drastickým metodám. Vězni uvedli, že někteří narkomani byli popraveni ještě předtím, než se vůbec dostali do nemocnice. Podle vězně Abdula měli vězni dostávat denně pouze bochník chleba, ale ani to už nemají jisté. Někteří vězni zahání bolest z hladu tak, že jedí trávu. Šéf protidrogového úřadu Hasibullah Ahmadi konfrontovaný s důkazy o hrůzném zacházení popřel, že by bylo cokoliv v nepořádku. Podle něj jsou tito lidé nemocní a nevědí, co říkají.