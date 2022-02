Policie zadržela lupiče z Mělnicka: Vloupal se nejméně do 10 domů!

Ve čtvrtek policisté zadrželi podezřelého z vloupání do nejméně deseti domů na Mělnicku, obvinili jej z krádeže a porušování domovní svobody. Nyní je ve vazbě, v případě odsouzení mu hrozí tři roky vězení, uvedl v tiskové zprávě mělnický policejní mluvčí Pavel Truxa.

Obyvatelé Mělníka a okolních obcí mohou začít zase v klidu spát. Tamním policistům a kriminalistům se totiž podařilo dopadnout úětadvacetiletého muže, který má mít na svědomí sérii vloupání do rodinných domů, a to nejméně v deseti případech. Do domů se vloupal například ve Vojkovicích, na několika místech v Mělníku, v Libiši, obcích Kly či Byškovice.

Lupič kradl hotovost, elektroniku i šperky

V době od 23. prosince loňského roku až do konce ledna roku letošního, se měl pachatek vloupat do rodinných domů, kde následně i kradl. K tomu dle policie docházelo především v nočních hodinách, kdy majitelé domu spali.

Podezřelý si podle policistů z domů odnesl například kabelku s peněženkou, fotoaparát nebo hotovost. Nejvyšší škodu napáchal 25. ledna, kdy se přes nedokončený plot dostal k rodinnému domu, ze skleníku vzal zahradní lopatku a tou vypáčil uzamčené vchodové dveře. Podlemluvčího PavlaTruxy odcizil dokonce tablet, zlaté šperky a peníze. „Majitelům způsobil škodu ve výši 87.000 korun na poškození a odcizených věcech,“ dodal mluvčí.

Až tři roky za mřížemi

Díky práci mělnických policistů se muže podařilo začátkem února zadržet a obvinit z přečinu krádeže, porušování domovní svobody, poškození cizí věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Aktuálně je umístěn ve vazební věznici, kdy si počká až do rozhodnutí soudu. V případě prokázání viny a odsouzení mu hrozí až 3letý pobyt za mřížemi.