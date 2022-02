Patnáct let stará vražda Ashleyho Dightona zůstává dodnes nevyřešena- (Autor: Facebook:I want justice for Our Brother ashley dighton)

Ačkoli se jednalo o děsivou a brutální vraždu, dodnes z ní nebyl nikdo obviněn. Přitom policisté již dříve zadrželi čtyři podezřelé. Mladíkovy sestry Amanda a Shawny chtějí konečně svého bráchu uložit k důstojnému spánku. K tomu ale potřebují dopadnout vraha. Doufají, že to povede i k nalezení hlavy nebohého muže.

Jak uvedl deník The Sun, Ashley Dighton byl naposledy viděn 11. června roku 2007. O měsíc později bylo jeho bezhlavé tělo nalezeno na poli poblíž obchodu. V tašce vedle něj leželo jeho oblečení a jedno z jeho žeber. Ani po patnácti letech není jasné, co se stalo. „Bylo to patnáct let jedné noční můry,“ uvedla mužova sestra Amanda. Jeho tělo bylo tak znetvořené, že koroneři ani nedokázali posoudit, jak vlastně zemřel.

„Když jsme zjistily, že náš bratr byl tak dlouho na poli za supermarketem, zatímco kolem něj chodili lidé, je to prostě hrozné,“ uvedla zdrcená dívka. Ona a celá rodina by si moc přála, aby se podařilo najít jeho hlavu. „Moc by to pro nás znamenalo, kdybychom mu hlavu vrátili,“ vysvětlila s tím, že by mohli svého milovaného konečně uložit k důstojnému odpočinku. „Mám pocit, že už to ani policii nezajímá, protože se to stalo tak dávno,“ zoufala si Amanda.

„Chceme jen zjistit, kdo to udělal. To snad není zase tak moc,“ posteskla si druhá ze sester, matka šesti dětí. „Bylo okolo toto strašně moc fám a nevím, co z toho je pravda a co lež,“ vzpomínala. Shawny věří, že její bratr byl zabit poté, co si ho spletli s někým, kdo se motal okolo drog a měl dluhy. Nyní se obě sestry obracejí na veřejnost se žádostí o čerstvé informace a žádají lidi o jakékoli informace.

„Policie v Kentu stále neuzavřela vyšetřování tohoto závažného zločinu a tým Ředitelství pro závažný zločin Kentu a Essexu pravidelně přezkoumává tyto nevyřešené trestné činy,“ uvedl k případu vrchní detektiv Neil Kimber z Ředitelství pro závažné zločiny.