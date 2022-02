Vražda dítěte, ohavný čin, který by neměl zůstat nepotrestaný. Jeden takový případ, který leží kriminalistům „v šuplíku“, mají v Liberci. Před pěti lety tam bylo nalezeno tělíčko novorozence, bylo zavražděno. Policii se nepodařilo zjistit, komu dítě patřilo a kde se v liberecké části vzalo. Pomoci odhalit pachatele se teď snaží i za pomocí policejních kalendářů, které visí na zdech všech věznic v republice. Záhadné je i pohřešování tehdy těhotné Renaty Gašparové, ta zmizela doslova před deseti lety. I o tom se v kalendáři mluví.

Mrazivý 11. únor roku 2017. Kriminalisté vyrážejí do centra Liberce - do ulice Na Bídě. Náhodný bezdomovec tehdy nalezl v kontejneru na odpad tělíčko mrtvého novorozence. Okamžitě se rozjelo vyšetřování, kde se novorozenec vzal. Pitva později odhalila daleko šokující informace – dítě se narodilo živé, bylo donošené a zdravé.

Kromě matky policisté začali pátrat i po možném motivu vraždy. Tehdy se policisté dokonce domnívali, že by novorozence mohl někdo přivézt ze zahraničí. „Z toho důvodu jsme oslovili i naše partnery ze sousedních zemí,“ vysvětlil tehdy krajský ředitel policie Vladislav Husák. Kriminalisté oslovili kolegy z Polska a Německa.

Policie tehdy v případě uvažovala, jak smrt novorozence kvalifikovat. Mohlo jít buď o podezření z vraždy s trestní sazbou 15–20 let, nebo zločin vraždy novorozeného dítěte matkou, tady je trestní sazba v rozmezí od tří do osmi let.

Pomoc vězňů?

Od nálezu uběhlo už téměř pět let, policie však v případě nijak nepostoupila. I přesto, že měla od veřejnosti mnoho poznatků a desítky hodin záznamů, pachatele za ruku nechytla. Pomoci v objasnění smutného pomníčku by však mohl nový kalendář Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezídia.

„Dítě se pravděpodobně narodilo předešlého dne nebo noci mezi pátkem 10. února a sobotou 11. února,“ stojí v kalendáři. Kalendář je v České republice novinkou. Viset bude hlavně na zdech věznic. Je totiž možné, že by někdo z vězňů mohl něco o tomto hrůzném činu vědět a kriminalistům svou informaci předat. A ta by jim třeba pomohla a dostala je na tu správnou stopu.

Úřady nakonec nechali novorozence tajně pohřbít v obci Machnín u Liberce. Nijak neoznačený a tajemný hrob ukrývá malou rakev s ostatky dítěte. Smutný je i fakt, že se půl kilometru od nálezu dítěte nachází babybox.

Tajemné zmizení

Renata Gašparová zmizela 2. října roku 2012. Tehdy těhotná devětadvacetiletá žena zmizela beze stopy z Uherského Hradiště, kam se téhož roku přistěhovala ze slovenské obce Stará Turá. Poslední výskyt jejího telefonu byl zaznamenán na území Slovenska. Za pár měsíců to bude deset let od jejího zmízení...

Koncem srpna si s maminkou domluvila schůzku, chtěla totiž svému miminku koupit nějaké oblečení. „Jenže to pak zrušila s tím, že přijede bývalý přítel a musí si promluvit. Od té doby mi nevzala mobil. On také ne. Tak jsem si myslela, že snad jsou zase spolu,“ popisovala tehdy maminka Vlasta.

Když následně zjistila, že se na ubytovně, kde po odstěhování ze Slovenska bydlela, dva týdny neukázala, pojala podezření a nahlásila vše na policii. O dva roky později – v březnu 2014 – policisté zadrželi jejího bývalého přítele Dominika.

V případě pro ně byl hlavním podezřelým. Domnívali se dokonce, že byla žena v pokročilém stádiu těhotenství zavražděna. Dominikovi rozkopali i zahradu, žádný důkaz nebo tělo ale nenašli a muže později propustili. Podle sousedů byl Dominik podivín. „Často chodil po lese v neprůstřelné vestě, byl po zuby ozbrojený a jezdil v okolí na koni. Na zahradě si postavil týpí, ve kterém řadu měsíců žil,“ popsal muže jeden ze sousedů.