K nehodě došlo mezi obcemi Ľubiša a Udavské na Slovensku. Právě tato silnice je značena jako riziková. Často se tu stávají nehody. Trojice jela ve starším passatu z Hankovic. V jedné z levotočivých zatáček dostali smyk a střetli se s druhým vozidlem.

Bohužel i přes veškerou pomoc nedokázali hasiči ani záchranáři trojici pomoci. Na místě tak podle PlusJedenDeň zemřel Petr (†33), teprve jednadvacetiletý Majo a o dva roky mladší Emma, budoucí kadeřnice.

„Nedokážeme se o tom bavit. Majko mě odvezl do práce, rozloučili jsme se a poté jsem ho už živého neviděla,“ popsala maminka jednadvacetiletého muže. Právě on vozidlo řídil. Emma (†21) měla letos maturovat a chtěla být kadeřnicí. „Bylo to velmi dobré děvče, slušné, pracovité. Snažila se vydělávat na brigádách. Je to hrozné, že neštěstí se stane právě takto dobrým lidem,“ komentoval tragédii dívčiny známý pro slovenský web.

Petr pocházel z nedaleké obce Hankovce. „Od včera se z tragédie nemůžu vzpamatovat. Petr byl spolužák mého nebohého syna,“ popsala se slzami v očích starostka obce Ľudmila Veľasová. Ona sama před devíti lety přišla při podobné nehodě o syna. Ten zemřel jen o pár metrů od letošního neštěstí.

V druhém autě cestovali dva muži a dvě ženy, nikdo z nich nezemřel. Skončili ale v nemocnici, kde se musí léčit. „Policie se případem intenzivně zabývá, humenský vyšetřovatel započal trestní stíhání pro přečin usmrcení,“ dodala k nehodě mluvčí policie Jana Ligdayová.