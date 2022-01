V úterý uplynulo od smrti nejznámějšího a nejvlivnějšího člena českého podsvětí Františka Mrázka (†47) 16 let. Vrah je sice stále neznámý, policie ale údajné ví, kdo by se vraždy mohl dopustit. Mělo by jít o muže ze Slovenska. Mrázek jen pár dní před smrtí dostal informaci, že se ho chce někdo pokusit unést. Za smrtí zřejmě stál spor o podnik Setuza.