Pod pojmem „pomníčky“ se v policejním slangu říká případům, které se kriminalistům nepodařilo vyřešit. V drtivé většině případů jde o události, kdy se někdo stal obětí vraždy a policistům uniká jak pachatel, tak motiv či případně i vražedná zbraň.

V roce 2013 vznikl za účelem objasnění těchto případů i speciální útvar Tempus. Ten se skládá z elitních kriminalistů, kteří se snaží neobjasněné případy vyšetřit. Policisté se ale teď rozhodli, že do nich svým způsobem zapojí i vězně.

Kriminalisté z několika útvarů Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování ÚSKPV policejního prezídia připravili kalendář, ve kterém popisují neobjasněné případy. Dílo se dostane k devatenácti tisícům odsouzených napříč všemi věznicemi v republice.

Vězeňská služba dlouhodobou spolupráci přijala a přivítala. „Následně bylo s naším generálním ředitelem Simonem Michailidisem dohodnuto, že bude dodáno několik set kalendářů do všech věznic a vazebních věznic. „Ředitelé byli instruováni, aby byly kalendáře umístěny do prostor, kde se pohybují vězněné osoby, i do prostor, ve kterých se shromažďují příchozí osoby, jako jsou čekárny návštěv či vstupy,“ uvádí ředitelka odboru kontroly generálního ředitelství plk. Jitka Stloukalová.

Detektivové z prezídia se inspirovali v Nizozemí, kde byl takový nápad velmi úspěšný. „Budeme doufat, že i v prostředí českých věznic budou získány poznatky, které přispějí k vyřešení dosud neobjasněných případů,“ dodává Stloukalová. V USA se vězňům každoročně rozdávají kartičky s neobjasněnými případy.

Naděje se na čas neptá

„Přestože stopy po delší době vychladnou, kdykoliv může nastat zásadní zvrat. Proto hledáme nové skutečnosti. Vedle moderních forenzních a analytických metod je spolupráce klíčovou součásti procesu s jasným cílem: poznat pravdu a zjistit pachatele,“ píše se v úvodu kalendáře.

ÚSKPV společně s kolegy ze všech krajů vybralo celkem 24 neobjasněných případů. „Naděje se na čas neptá, aneb každý detail je důležitý,“ stojí v nadpisu. Z celkových čtyřiadvaceti případů jde o 15 vražd, osm pohřešovaných osob a jednoho hledaného pachatele.

Vražda novorozence v Rotavě

Jeden z případů, který je v kalendáři vyobrazený, patří vraždě donošeného novorozence v Rotavě na Sokolovsku. „Bylo pozdní sobotní odpoledne dne 2. června 2012, když v katastru obce Rotava, okres Sokolov, bylo nalezeno tělíčko zemřelého novorozeného dítěte mužského pohlaví. Leželo v příkopu u silnice č. 210 spojující obce Kraslice a Rotava. Dítě bylo donošené,“ přibližují mrazivé detaily kriminalisté.

Kriminalistům se díky výsledkům DNA podařilo zjistit, že dítě patřilo matce, od které pochází jiné tělo mrtvého novorozeného dítěte. Tělíčko dítěte bylo nalezeno 19. ledna 2011 v kontejneru na oblečení v saském Schwarzenbergu nedaleko českých hranic. Obě města jsou od sebe třicet kilometrů vzdušnou čarou. Německá policie tehdy spekulovala, že děti mají i stejného otce. Zavražděné dítě nalezené v Rotavě bylo zavražděno pár hodin po porodu. Nalezeno bylo dva a ž tři dny po smrti.

Zavražděný golfista

Další obětí nevyřešené vraždy je Antonín B. z Kouřimi. Majitel tamního golfového hřiště se večer nacházel v budově u hřiště, když náhle vypadla elektřina. Antonín B. vyšel ven, aby zjistil, co se stalo. „Poté, co poškozený vyšel z objektu ven, neznámý pachatel jej blíže nezjištěným tupým předmětem udeřil opakované velkou silou do hlavy,“ stojí v kalendáři.

Zavražděný prezident golfového klubu byl nalezen mrtvý mezi dvěma auty v ranních hodinách. Středočeští kriminalisté případ detailně zkoumali a vyšetřovali, ani po několika letech nemají dopadeného pachatele.

Vražda pro pár korun

Dalším z případů, nad kterým visí mnoho otazníků, je loupežná vražda prodavačky v samoobsluze v obci Husinec-Řež na Praze-východ. Ke kruté vraždě došlo 24. srpna 2005. „Paní prodavačka uvnitř prodejny připravovala zboží k prodeji. Neznámý pachatel vnikl do prodejny a s velkou intenzitou napadl prodavačku a způsobil jí smrtelná poranění,“ píšou kriminalisté.

Motiv byl zřejmě loupežný, pachatel si z obchodu odnesl finanční hotovost, karty pro mobilní telefony včetně drobných mincí. „Spáchal loupežnou vraždu pro několik tisíc korun českých,“ dodávají. Ani tento pachatel nebyl dopaden.