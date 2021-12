Jako by se po ní slehla zem. Ani Saif ul Malúk právník Češky Terezy H., který ji po 4 letech dostal z basy, netuší, kde by se jeho klientka mohla nacházet. Dál tedy bojuje alespoň o to, aby jí úřady vydaly její doklady a osobní věci. Jenže v Pákistánu nejde nic tak hladce, jak by si nejspíš přál.