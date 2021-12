Kde se nachází Tereza H.? Když od pákistánských celníků zaznělo, že měla Češka po zproštění viny za pašování heroinu opustit Pákistán, rozhodla se uvést věci na pravou míru její babička. Podle ní Tereza do vlasti zatím nepřicestovala.

„Terezka v Česku není,“ uvedla jasně její babička pro server Život v Česku. „Rádi bychom ji měli doma na Vánoce,“ posteskla si s tím, že do země se má mladá Češka vrátit až v lednu.

Slova o tajné operaci

Nad utajovanými okolnostmi současné Tereziny situace i nad místem jejího pobytu visí řada otazníků. Jak uvedl bezpečnostní expert Andor Šándor, Tereza mohla Pákistán klidně již opustit. „Je možné, že občanka Tereza H. opustila Pákistán na náhradní doklady, které jí vystavil zastupitelský úřad,“ spekuloval.

Šándor vyjádřil podezření, že se Češka mohla dostat ze země po svých, tedy pozemním hraničním přechodem. „Neznám úplně tu situaci, ale někdo z našich složek jí mohl pomoci,“ vysvětlil.

O utajované akci se zmiňuje také další muž. „Celá akce, která souvisí s její osobou, je z bezpečnostních důvodů utajená a řada lidí v této věci prostě neposkytovala a neposkytuje žádné informace,“ řekl pro tn.cz europoslanec Tomáš Zdechovský, který se v Terezině kauze rovněž angažuje.

Zmýlili se celníci?

Situace kolem Terezy H. nabrala na obrátkách v pondělí, když se ukázalo, že mohla opustit zemi. „Dnes u soudu pronesl právní zástupce celníků Ali Aftab šokující tvrzení. Podle něj Tereza opustila zemi,“ uvedl v pondělí pákistánský zdroj Blesku.

Ministerstvo zahraničí návrat Terezy do Česka komentovat odmítlo. „Informaci o tom, že by česká občanka Pákistán opustila, potvrdit nemůžeme. Platí, že s ohledem na přání rodiny i bezpečnost naší občanky nebudeme k případu sdělovat konkrétní informace, které se týkají jejího přesunu do ČR,“ uvedl jeho mluvčí Jakub Augusta.