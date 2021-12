Jak uvedl web CNN Prima News, nehoda se stala krátce před třináctou hodinou na čtyřproudé komunikaci v místě, kde začíná odbočovací pruh do obchodní zóny. Policisté zatím nevědí, co řidiče vedlo k tomu, aby vystupoval ze svého vozu.

Potom co ho srazil kamion, zůstal bezvládně ležet na silnici v kaluži krve. Na místě mu mezi prvními pomáhal bývalý ředitel letecké záchranky Stanislav Mackovík. „Okamžitě jsem zastavil a hned za mnou policisté, kteří také jeli okolo. Přeběhli jsme na druhou stranu, kde už dva svědci poskytovali první pomoc. Zapojil jsem se do resuscitace a pokračovali jsme, dokud nepřijela záchranka. Nevypadalo to dobře, měl na první pohled velmi vážné poranění hlavy. Byl v bezvědomí,“ uvedl.

Poté už si muže převzali záchranáři. Na místo letěl i vrtulník. „Naložili jsme muže do sanitky, při převozu do nemocnice ale lékař konstatoval smrt,“ popsal nešťastnou událost mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michal Georgiev. Šofér kamionu se z tragédie na místě zhroutil a také potřeboval zdravotnickou pomoc. Kriminalisté v současné době hledají svědky nehody.

Krimi Zprávy zveřejnily šokující záběry palubní kamery, které jim poskytl očitý svědek nehody. „U vozu jsem viděl stát člověka, který se v tu chvíli, kdy projížděl kamion, rozeběhnul vlastně přímo před to vozidlo. Kamion okamžitě reagoval vlastně na levou stranu do předjížděcího pruhu,“ uvedl svědek pro Krimi Zprávy s tím, že posléze došlo k srážce a kamion muže odhodil zhruba až tři metry. Zároveň dodal, že bylo vidět, že muž se vrhnul před kamion úmyslně. „Bylo evidentně vidět, že se rozeběhl pod ten kamion,“ popsal šokující chvíle.