Štír

První polovina pracovního týdne je jako stvořená pro hádky a nedorozumění s partnerem i šéfem. Dávejte si velký pozor na to, co vypustíte úst. Mohlo by vás to ohromně mrzet. Nadřízený vám pohrozí vyhazovem a drahá polovička klidně i rozchodem.