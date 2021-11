Alice Holtonové osud opravdu nepřál. Už jako malá si zažila věci, které by se malým dětem dít neměly. V brzkém věku přišla o oba rodiče a putovala do pěstounské péče. „Neměla nejlepší život, když vyrůstala, prošla si peklem, ale zůstávala pozitivní,“ uvedla její švagrová Annalee.

Jak uvedl deník Mirror, ani v dalších letech se Alice krutý osud nevyhýbal, lékaři jí diagnostikovali rakovinu prsu. Léčbu nemoci nejdříve hatil covid. Statečná žena si sice našla bulku v prsu, ale s lékaři se nedařilo kvůli restrikcím domluvit. Jakmile se situace zlepšila, docházela čtyři týdny na chemoterapii. Nebohá maminka ale měla zjistit další tragickou pravdu. Rakovina se jí rozšířila do mozku. Lékaři byli neúprosní, nebohé ženě sdělili, že jí zbývá pár týdnů života.

Ke všem těmto skrupulím musela Angličanka řešit to, že její dcerka Ella Dee byla ještě před svým narozením diagnostikována s vrozenou srdeční vadou a čekala jí tak transplantace. Když se konečně našel dárce a výměna úspěšně proběhla, dívčino tělo nové srdce nepřijmulo a muselo se tak čekat na dalšího dárce. „Bylo to mučení, dostala nové srdce, ale to jí pak bylo zase odebráno. Bylo jí osm let, to není správně,“ vzpomínala Annalee.

Ella Dee se nového dárce už nedočkala, kvůli následným komplikacím zemřela. Alice mezitím krátila čas rakovina v mozku. Když už byla její smrt na spadnutí, odhodlala se ještě hrdá máma zúčastnit oslavy pátých narozenin své druhé dcery Evie. Den potom Alice zemřela. „Alice si prošla peklem, truchlila pro svou zesnulou dceru, ale Evie udělala každý den výjimečným,“ uvedla Annalee.

Annalee, která byla s Alicí nejlepší kamarádkou po celou dobu studia na Acklam Grange School, popsala, jak Alice zůstala po celý život pozitivní i přes řadu tragédií. „Byly jí rozdány ty nejhorší karty, ale zvládla každou překážku,“ vzpomínala. „Byla tak hrdá a úžasná, ráda chodila na drink a večeře se svým partnerem Darrenem,“ dodala.