Beran

Milí Berani, v tomto týdnu se stane spousta příjemných věcí! Blíží se příchod astronomického jara, a proto jste lépe naladění. Hlavou se vám honí akční plány na víkend, a to je teprve pondělí. Táhne vás to někam do přírody a mezi věrné kamarády.