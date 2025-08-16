Hasiči zachraňují lidi ze střechy! V Duchcově hoří bytový dům
V Duchcově na Teplicku v ulici Svatopluka Čecha hoří střecha třípatrového bytového domu. Hasiči evakuují obyvatele i z okolních domů, dva zachraňují ze střechy vedlejší budovy.
K zásahu se sjelo sedm hasičských jednotek, odhadem asi 50 hasičů. Informoval o tom mluvčí krajského hasičského sboru Petr Pelikus.
Hasiči bojují s plameny zevnitř. O události dostali hlášení ve 20:49, zásah bude trvat odhadem několik hodin. Silnice pod domy je v obou směrech uzavřená.
