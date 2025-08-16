Hasiči zachraňují lidi ze střechy! V Duchcově hoří bytový dům

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: HZS Jihomoravského kraje)
Aktualizováno -
16. srpna 2025
21:35
Autor: ČTK - 
16. srpna 2025
21:28

V Duchcově na Teplicku v ulici Svatopluka Čecha hoří střecha třípatrového bytového domu. Hasiči evakuují obyvatele i z okolních domů, dva zachraňují ze střechy vedlejší budovy. 

K zásahu se sjelo sedm hasičských jednotek, odhadem asi 50 hasičů. Informoval o tom mluvčí krajského hasičského sboru Petr Pelikus.

Hasiči bojují s plameny zevnitř. O události dostali hlášení ve 20:49, zásah bude trvat odhadem několik hodin. Silnice pod domy je v obou směrech uzavřená.

Témata:
bytstřechapožárhasičiTepliceDuchcov
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Právě se stalo
Další články
Články odjinud