Virginia Guiffreová si podle svých slov jako dívka prožila peklo. Nechvalně proslulý pedofilní miliardář Jeffrey Epstein (†66) se svou milenkou Ghislaine Maxwellovou (60) ji měli sexuálně zneužívat v jeho luxusním sídle. A co víc, prsty v nechutnostech měl mít i princ Andrew, syn britské královny Alžběty II.! Virginia to přiznala svému expříteli.

Anthony Figueroa uvedl, že se mu tehdy sedmnáctiletá Virginia Guiffreová svěřila, co zažila s princem Andrewem. Velice rozzlobený nyní promluvil o tom, co mu jeho expřítelkyně před lety řekla o údajném zneužívání ze strany vévody z Yorku. Figueroa si nebere servítky. Podle něj by měl princ odjet do Ameriky čelit těmto obviněním. „Být členem královské rodiny vás nijak neodlišuje, musí se k případu postavit čelem,“ uvedl Anthony momentálně žijící v Atlantě.

Jak mu tehdy nebohá Guiffreová popsala, když byla u Epsteina a Maxwellové, doslova ji prý vyděsilo, co s ním chce princ Andrew dělat. „Nechtěla jsem nic takového dělat,“ uvedla. A nejen to, k sexu byla nucena i s Maxwellovou která nyní čelí za tyto praktiky možnému doživotnímu trestu.

„Pamatuji si, jak se o něm Virginia v roce 2001 poprvé zmínila. Věděla, že se s ním setká a ví, co po ní chtějí. Nechtěla to dělat,“ popsal Figueroa pocity své tehdejší přítelkyně. Virginia byla prý k smrti vyděšená. „Vyděšená a nervózní. Řekl jsem jí, ať udělá cokoliv, jen aby byla v bezpečí,“ vysvětlil. Podle jejích slov měl mít s dívkou Andrew sex třikrát.

Jak uvedl deník Mirror, nejenže byla Virginia psychicky na dně, ale právě tyto nechutnosti vedly i k rozpadu jejího vztahu s Anthonym. Ten by teď mohl být v kauze klíčovým svědkem. Princ Andrew všechna obvinění vehementně odmítá.

Nátlak a manipulace

Epstein s Maxwellovou si s mladými lidmi pohrávali, jak se jim zachtělo. „Oba nás zmanipulovali. Věděli, že jsme děti a tím pádem trošku hloupí. Jeffrey byl přátelský. Mluvil se mnou o tom, co mám v plánu. Hned na začátku mě představili jako přítele Virginie,“ doplnil. Později se dověděl, co se v sídle obou deviantů děje a byla podle svých slov znechucen.

„Bylo mi osmnáct, nerozuměl jsem tomu, nedokázal jsem si to poskládat. Věděl jsem, že Virginia je jejich masérka, ale bylo ji to nepříjemné a nechtěla tam být,“ zavzpomínal. „Řekla mi, jak ji využívají, aby měla sex s muži. Chtěl jsem, aby odešla, ale nemohla,“ posteskl si. Anthony, který má nyní novou partnerku a děti, tvrdí, že ho stále pronásleduje fotka prince s rukou kolem Virginiina pasu v domě Maxwellové v Kensingtonu.