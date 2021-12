Fotografie, který odkrývají luxusní život páru se objevily jako důkazní materiál u soudu s Ghislaine Maxwellovou. A je na co koukat. Své bohatství dával nechvalně známý pár rád na odiv. Snímky byly získány během zátahu FBI v Epsteinově sídle na Manhattanu v roce 2019.

Pedofil Epstein si před zatčením užíval radostí života do sytosti. A jeho přítelkyně mu ho ráda ještě více zpříjemňovala. Například masáží nohou v soukromém tryskáči. To měli oba zrovna pravděpodobně namířeno do jednoho ze slunných středisek, kde měli i svou vlastní přepychovou jachtu.

Na jedné z fotografií je Maxwellová na jachtě a spokojeně se opaluje. Na dalších snímcích z dovolených v Evropě je zase na první pohled jasná oddanost páru, když na sebe oba láskyplně hledí.

Ačkoli šlo na první pohled o šťastný pár, oba skrývali děsivou skutečnost. Soudci mají jasno, obě hrdličky byly zapojeny do zločinného jednání, napsal Daily Mail.

Epstein byl v roce 2008 odsouzen na 18 měsíců za sexuální zneužívání nezletilých a obchod s lidmi. Odseděl si 13 měsíců. V roce 2019 byl znovu obviněn ze sexu s nezletilými dívkami. Zneužitých děvčat měly být celé desítky. Do jeho sídla na Floridě mu měla nebohé dívky vodit právě Ghislaine Maxwellová.

Jak uvedl deník Daily Mail, Epsteinovo sídlo byl zařízeno podobně jako pětihvězdičkový hotel a zároveň jako propracovaná kancelář. Nechybělo nic, na co by si člověk pomyslel. A vše s pořádnou dávkou luxusu. Jako by to ale vlivnému finančníkovi nestačilo. V domě probíhaly orgie s nezletilými dívkami. To se mu nakonec stalo osudným.

Finančník zemřel v roce 2019 ve vazbě. Podle oficiálních výsledků vyšetřování spáchal sebevraždu. To však zpochybňují jeho právníci. Spekuluje se o tom, že byl Epstein odstraněn vlivnými přáteli, aby nemluvil o jejich zapojení do své kauzy.