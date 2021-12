Tereza H. je na „svobodě“ už dlouhých 18 dní. Stále ale chybí nadějná zpráva, že by snad mohla odjet na letiště a odletět zpět domů za svou rodinou. Tereza se obrátila na soud, aby jí vydal pas a další věci, které jí zhrzení celníci odmítají vrátit. Na osvobozující verdikt soudu navíc podali stížnost u Nejvyššího soudu.

Téměř čtyři roky bojovala za svou nevinu, soud jí nakonec dal za pravdu a na začátku listopadu ji osvobodil, zároveň jí smázl i všechna obvinění. V lednu 2018 ji na letišti zadrželi s téměř devíti kily heroinu v kufru.

20. listopadu pak přišel onen den, na který tak dlouho čekala. Soud podepsal rozsudek, díky němuž mohla následně opustit věznici. Před tou ale nasedla do auta a odjela neznámo kam, od té doby se pouze spekuluje, kde by se mohla nacházet. Podle CNN Prima News je Tereza ubytována buď na české ambasádě, anebo v hotelu, který ji česká ambasáda zajistila. Prima rovněž uvedla s odvoláním na informace z diplomatických kruhů, že Tereze byl zakázán přístup k internetu a telefonovat smí jen se svým otcem.

Je to už dlouhých 18 dní, co je mladá Češka na svobodě, ale vše se opět komplikuje. Rozhodnutí soudu se nelíbí celníkům, již ho napadli u Nejvyššího soudu! Tereza navíc ani nemůže odletět do Česka za rodinou, neboť jí celníci odmítli vydat cestovní pas. Podle informací Blesku se Tereza nyní obrátila na soud s žádostí o vrácení dokladů a dalších věcí, které jí byly zajištěny.

„Tereza o věci požádala prostřednictvím svého právníka Saifúla Malúka,“ řekl zdroj Blesku. K celé věci se nyní mají vyjádřit celníci, až poté bude soud o vydání věcí rozhodovat. Plnou moc má v celém tomto jednání její právník, jenž se k soudu dostavil bez Terezy.