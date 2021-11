Tereza H. (25) je téměř čtyři roky od svého zatčení konečně na svobodě. Bránou pákistánské věznice Kot Lakhpat naposledy prošla v sobotu večer. Venku nasedla do připraveného auta pracovníků české ambasády. Kam ji české úřady „uklidily“ nechtělo Ministerstvo zahraničních věcí ČR komentovat, údajně s ohledem na přání rodiny.

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) v sobotu pro CNN Prima News řekl, že je Tereza po propuštění na neznámém místě. „Pobývá na bezpečném místě, které nemůže být specifikováno kvůli tomu, že patřila ke korunním svědkům vystupujícím proti pákistánské drogové mafiim,“ řekl televizi.

Šándor: Může být v ohrožení

Zdechovský se podle svých slov na procesu aktivně podílel. „V současné době ještě nemůžu mluvit o celém svém angažmá,“ doplnil. Blesk se ptal bezpečnostního experta Andora Šándora (64), co si o takovém prohlášení myslí. „Do jaké míry to bylo přínosné nebo nebylo, to nevím. A nechci to ani vyzdvihovat nebo znehodnocovat,“ řekl Šándor.

Důvod ukrývání propuštěné ženy je ale podle něj jednoduchý. „My nevíme, co vše Tereza při výsleších řekla, do jaké míry se snažila si získat lepší trest za to, co se stalo. Samozřejmě mohla i policistům a vyšetřovatelům naznačit cesty, kterými to (pašování - pozn. red.) probíhalo. Jedna věc je rozsudek, ve kterém se tvrdí, že o tom nevěděla a takové řeči, k tomu jse skeptický,“ řekl expert. „Předpokládám, že se dívenka ponaučila,“ dodal.

„Umím si představit, že v nějakém ohrožení být může a logicky čím dřív se dostane domů, tím bude dosah těch lidí bude menší,“ doplnil s tím, že podle dříve publikovaných informací ovšem chapadla gangu zřejmě sahají až na Britské ostrovy. Ukrývání Terezy podle něj určitě není špatné rozhodnutí.

Trest smrti v Thajsku

Podle Šándora se některým lidem možná zdál trest osm let a osm měsíců velmi přísný, ve skutečnosti to tak ale nebylo. „V Thajsku by dostala trest smrti, možná by jí ho král blahosklonně snížil na padesát let,“ uvedl jeden z příkladů zemí, kde by Terezu čekal nemilosrdný verdikt.

Tomáš Zdechovský ještě dodal, že se na celé operaci podíleli i české tajné služby. „Zapojení tajných služeb nevidím jako nereálné, už v minulosti se využily kontakty tajných služeb. Ta aktivita by se dala považovat za logickou, asi by mě ani nepřekvapila. Pokud ty možnosti jsou, tak je dobré toho využít,“ uzavřel Šándor.