Saffie-Rose Roussosová (†8), nejmladší oběť teroristického útoku v Manchesteru, bývala mohla žít, kdyby pomoc přišla alespoň o něco dříve, domnívají se zdrcení rodiče zemřelé dívenky. Před soudem zaznělo, že se holčička do nemocnice dostala až po neuvěřitelných 52 minutách od výbuchu! Krátce poté, co ji převzali lékaři v nemocnici, vykrvácela.

Byla to noc jejího života a zpěvačka Ariana Grande jejím idolem. Lístky na koncert, který se odehrál na jaře roku 2017 v multifunkční hale v anglickém Manchesteru, Saffie-Rose dostala od rodiny k Vánocům. Na koncertě s ní byla i její maminka a starší sestra. Obě dodnes vzpomínají, jak malá Saffie celý večer šťastně prozpívala a protancovala. Jenže ke konci akce se ozvala ohlušující exploze podomácku vyrobené bomby, která 22 návštěvníků koncertu zabila a mnohé další zranila.

Následoval obrovský chaos. Dívčina maminka byla vážně zraněna, co je s její mladší dcerou, nevěděla, a po dlouhé minuty na místě nepomáhal nikdo jiný než civilisté a policie. Saffie střídavě upadala do bezvědomí a zase se probouzela, ale jako by se nic nedělo. Sanitky nikde, lidé z řad bezpečnostních pracovníků a dalších civilistů, kteří jí mohli pomoci, nevěděli moc co dělat, protože sami čekali, že snad každou chvíli sanitky dorazí.

Sanitky sice dorazily, ale první záchranář do prostoru víceúčelové haly, kde k neštěstí došlo, vkročil až po 40 minutách!

Nakonec dívku po neskutečně dlouhém čase lidé společnými silami vynesli před stadion na improvizovaném lehátku, kde jeden z policistů zuřivým máváním a křikem přinutil zastavit právě kolem zcela náhodou projíždějící vozidlo rychlé záchranné služby, které mělo namířeno úplně někam jinam. Když holčičku naložili, zavzpomínala zdravotnice sanitky před soudem, že se jí Saffie ptala, jestli zemře.

„Snažila jsem se ji ujišťovat, že nezemře, že všechno bude dobré, že se o ni postaráme a zachráníme ji. Ale zatrnulo mi, protože tak, jak se zeptala ona, se většinou ptají jen lidé, kterým skutečně není dobře a cítí, že jim životní síly ubývají,“ uvedla záchranářka.

Saffie sanitka dovezla do nemocnice dlouhých 52 minut od výbuchu. Po necelých dvaceti minutách byla dívenka prohlášena za mrtvou. Vykrvácela ze svých zranění. Rodiče se přitom dlouho domnívali, že jejich holčička zemřela na místě. Nyní se ptají, co a proč se stalo, že se Saffie dostalo pomoci tak pozdě. A jsou přesvědčeni, že při rychlejším zásahu dcera mohla žít, uvedl Daily Mail.

Experti se neshodnou v tom, zda by dívka při rychlejší pomoci svá zranění přežila, či ne. Saffienini rodiče ale jsou z vývoje událostí, jak se nyní před soudem začínají skládat, velmi roztrpčení. Podle nich se své zodpovědnosti určití lidé snaží zbavit. „Více výmluv než tady u toho soudu jsem v životě neslyšel,“ neudržel se otec malé Saffie.