Českou občanku Terezu H. (25) počátkem listopadu soud zprostil obvinění z pašování drog. V pákistánském vězení strávila pohledná blondýna téměř čtyři roky, než bylo konečně vyřízeno její odvolání. Nyní by měla podle všeho být na tajném místě a vypadalo to, že brzy odletí domů. Jenže přišly další komplikace. Celní správě se rozhodnutí nelíbí a chtějí se obrátit na Nejvyšší soud. Zároveň podle informací Blesku odmítli právníkovi české občanky vydat její osobní věci, mezi kterými je i její pas.

Celý kolotoč nepříjemných událostí pro Terezu začal v roce 2018, když byla zadržena na letišti v Láhauru. O rok později byla odsouzena na 8 let a 8 měsíců do vězení. Od té doby se snažila proti rozsudku odvolat. Nebylo to však jednoduché a jednání bylo často z nejrůznějších důvodů odloženo.

Svého Češka dosáhla až 1. listopadu 2021. Soud přijal argumenty jejího právníka a mladou ženu zprostil všech obvinění. I tak trvalo, než byla konečně volná. O víkendu ji vyzvedla dvě auta české ambasády a byla převezena na tajné místo.

České ministerstvo zahraničí potvrdilo, že Tereza byla propuštěna, zároveň však odmítlo blíže komentovat, kde se nachází a kdy se vrátí do České republiky. To vše na přání otce, který má zřejmě obavu o život své dcery.

Další komplikace

Podle pákistánského zdroje Blesku se však objevily další komplikace. Celní správě se totiž propuštění Češky nelíbí a chtějí celou situaci dál řešit. „Rozhodnutí Vrchního soudu bude podle právníka celní správy Aftab Aliho napadeno u Nejvyššího soudu,“ prozradil zdroj.

A to není vše, údajně mladé blondýně ani nebyly vráceny její věci! „Sajfúl Malúk (Terezin právní zástupce, pozn. red.) šel na celnici pro Terezin pas a další osobní věci. Nebyly mu však vydány,“ uvedl zdroj s tím, že se prý podle celníků musí Tereza obrátit na soud a bez soudního příkazu jí nebudou vydány.

"Případem se může nyní zabývat Nejvyšší soud. Vzhledem k tomu, že se jedná o soudní řízení mezi jiným státem a soukromou osobou, která si nepřeje, aby zastupitelský úřad informoval o jejím případu, nebudeme k němu sdělovat žádné podrobnosti," sdělila Blesku mluvčí Ministerstva zahraničí Eva Davidová.