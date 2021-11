Smrt Moniky a Klárky v Egyptě před osmi lety šokovala celé Česko. Za jejich vraždu byl na 28 let vězení odsouzen Petr Kramný. V pátek Ústavní soud odmítl stížnost dvou znalců Igora Fargaše a Radka Matlacha. Ti vypracovali zkreslený znalecký posudek v Kramného prospěch. Oba dostali podmíněný trest, který jim už letos potvrdil i Nejvyšší soud.

O rozhodnutí informoval Deník. Odůvodnění zatím není dostupné. Mluvčí soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková s ohledem na doručování ještě rozhodnutí nekomentovala.

Kramný si odpykává 28 let vězení za to, že v roce 2013 na dovolené v Egyptě zavraždil elektrickým proudem svou manželku a dceru. Okresní soud v Ostravě později dospěl k závěru, že se znalci Fargaš a Matlach dopustili křivé výpovědi a nepravdivého posudku, když vědomě zkreslili expertizu ve prospěch Kramného.

Ostravské soudy vyměřily Fargašovi devět měsíců vězení s podmínečným odkladem na 1,5 roku. Matlach dostal jeden rok s odkladem na dva roky. Oběma znalcům justice navíc uložila zákaz činnosti.

Obžaloba v Kramného kauze vycházela z posudku expertů ostravského ústavu soudního lékařství, podle nichž Kramný ženu a dceru zabil elektrickým proudem. Znalci Matlach a Fargaš v posudku obhajoby uvedli jako nejpravděpodobnější příčinu úmrtí otravu z jídla, byť možnost smrti po zásahu elektrickým proudem úplně nevyloučili.

Třetí, revizní posudek jako příčinu smrti opět jednoznačně určil zásah proudem a znalec František Vorel rovněž řekl, že u některých závěrů Matlacha a Fargaše to vypadá, že jde buď o základní neznalost, nebo o úmyslné zkreslení.

Podle Nejvyššího soudu jsou závěry Fargaše a Matlacha v příkrém rozporu s realitou a revizním znaleckým posudkem. „Zkreslení vstupních údajů, užití neadekvátních metod zkoumání, závěry nemající podklad v realitě, deformace závěrů odborné literatury atd., to vše svědčí o zlém úmyslu obviněných, přičemž to zároveň vylučuje, že by se jednalo o pouhé přehlédnutí či odlišný odborný názor obviněných,“ stojí v rozhodnutí NS.