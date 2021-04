Bylo to brutální znásilnění mladé dívky, kterou navíc okradl. Libyjec Abdalláh Ibráhím Diallo do České republiky přijel z Německa, kde měl už také za sebou nejeden škraloup. U soudu ve čtvrtek řekl, že si na čin nepamatuje a neví, zda měl s dívkou pohlavní styk. Pamatovala si to ale samotná dívka a svědci, které celá od krve prosila o antikoncepci.