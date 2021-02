Milující manžel? Ani náhodou, je to nelida! Přesně to tvrdí o Turkovi Hakanu Aysalovi (40) obžaloba, která ho viní z toho, že z útesu svrhnul svou manželku Semru Aysalovou (†32), která byla v pokročilém stadiu těhotenství. Aby nepojala podezření, že ji chce zavraždit, pózoval s ní na výběžku kvůli selfíčkům.

Hakan Aysal byl zatčen a obviněn z vraždy své manželky a jejich nenarozeného dítěte, ke které došlo v červnu 2018 během dovolené v Motýlím údolí u tureckého města Mugla. Semra i miminko zemřely na místě okamžitě po dopadu, uvedl portál Daily Mail.

Pár si na útesu fotil selfíčka. Žalobci tvrdí, že nehoda, ke které mělo poté dojít, je ve skutečnosti „plánovaná vražda“, kterou měl spáchat kvůli tomu, aby získal peníze z její pojistky a „obohatil se jimi“. Chtěl si tím tak přijít na horentní sumu - v přepočtu 1,2 milionu korun.

Na útesu vysedávali tři hodiny

Obžaloba dokonce tvrdí, že jediný důvod, proč pár na výběžku vysedával celé tři hodiny, nebyla romantika. Měl to být právě ďábelský plán na zavraždění nic netušící zamilované manželky. Jakmile se měl Aysal ujistit, že nikdo není kolem, svrhnul prý ženu dolů.

Velmi podezřelé bylo také to, že muž namísto truchlení požádal o vyplacení pojistky krátce po smrti Semry. To však bylo zamítnuto kvůli probíhajícímu vyšetřování, které rozjela policie. Nejvyšší soud pak rozhodl o umístění Aysala do vazby kvůli podezření z vraždy.

Bratr zemřelé: Nebyl ani smutný

„Když jsme si jeli do Institutu forenzního lékařství vyzvednout její tělo, Hakan jen seděl v autě. Moje rodina byla zdrcená a on vůbec nevypadal smutně. Moje sestra byla vždy proti půjčkám. Jenže poté, co zemřela, jsme zjistili, že si kvůli Hakanovi vzala dokonce tři,“ řekl u soudu bratr zemřelé Naim Yolcu.

Aysal tvrdí, že se nechali pojistit, protože společně s manželkou dělali extrémní sporty jako parašutismus, bungee jumping nebo raftování. To se ale rodině nezdá, protože se měla Semra velmi bát výšek. Manžel souzený za vraždu jakékoliv obvinění rázně odmítá.

Manžel obvinění popírá

„Poté, co udělala fotku, strčila moje žena telefon do batohu. Později mě požádala, abych jí telefon vyndal. Vstal jsem a slyšel jsem, jak křičí. Když jsem se otočil, nebyla tam. Nestrčil jsem svou manželku,“ říká Aysal. Soud s ním pokračuje i nadále.

