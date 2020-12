Jak je vidět, v Newarku – největším městě ve státu New Jersey, není člověk v bezpečí ani za bílého dne. Vycházející hvězdu hudebního nebe – rappera známého pod uměleckým jménem Tripple Beanz (†29) tam popravili na ulici před několika svědky. Smrt muzikanta natočila průmyslová kamera.

K smrti muže, jehož občanské jméno bylo Corey Thompson, došlo podle webu New York Post v pátek těsně po jedné hodině odpolední. Tripple Beanz zrovna opouštěl obchod s nákupem a vracel se ke svému autu zaparkovanému na ulici.

Naproti přes ulici ale zastavil vůz, ze kterého po chvíli vyběhli dva maskovaní muži. Ti začali na nic netušícího rappera pálit. Poté, co muzikanta zasáhlo několik střel, se Thompson snažil odkutálet do bezpečí. Proti mužům s pistolemi ale neměl šanci.

Poprava na ulici

Video zachycuje i poslední výstřel, který zabiják nasměroval na muzikantovu hlavu. Jakmile bylo dílo zkázy dokonáno, nasedli vrazi s kuklami na hlavách do auta, které je odvezlo. Je tedy jasné, že se na vraždě podíleli nejméně tři lidé.

Ve voze musel sedět řidič. Vrahům však musel někdo dát tip, kde se Tripple Beanz nachází. Smrt hudebníka je o to tragičtější, že jeho kariéra začala v poslední době nabírat na obrátkách. Dokonce si střihl spolupráci s hvězdným rapperem Fettym Wapem.

Byl to člen rodiny

„Nemám slov. Naše srdce tady v DBG bolí tak moc. Beanz, chlape... Byla to vycházející hvězda a co je důležitější, člen rodiny. Skutečně se snažil změnit svůj život. Tohle byl muž, který tvrdě pracoval a měl tolik talentu. Celá tahle věc je k ho*nu. Tripple Benze, milujeme tě, chlape, tvůj odkaz bude žít dál,“ uvedl label DBG (Destinef For Greatness).