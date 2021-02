O vztahu Rusů k alkoholu se píšou celé romány. Případ, který se odehrál v Archangelsku, však bohužel není žádný vymyšlený příběh. Eduard Selezňov (51) tam postupně opil své tři kamarády (†34, †43, †59) tak moc, že upadli do etanolového limbu. Když byli v bezvědomí, zabil je a jejich části snědl.

Scénář byl vždy stejný. Selezňov pozval kamaráda na pitku a nalil do něj tolik lihovin, až dotyčný usnul. Poté ho zabil nožem a jeho mrtvolu vařil, aby pak mohl sníst její maso. Ostatky, které se nedaly pozřít, pak bez ostychu naházel do místní řeky. Lidské maso si schovával i na později v pytlích, uvedl Daily Mail.

Ke třem vraždám došlo v období od března 2016 do března 2017. Jména obětí nebyla zveřejněna. Po vraždě jednoho z kamarádů se nastěhoval do jeho bytu a rodičům oběti řekl, že jejich syn odcestoval za prací do jiného města. Policistům, kteří vyhlásili pátrání po pohřešované osobě, řekl stejnou historku.

Kanibal jedl kromě lidí i psy a kočky

Stejnou lest zvolil i podruhé, když se nastěhoval k druhé oběti. Další dva zavraždění kamarádi však neměli rodinu, která by se o ně strachovala. Podle soudu se Selezňov neživil jenom lidmi, ale také psy, kočkami, ptáky a dalšími drobnými zvířaty, které chytil na ulici a následně zabil. Část ostatků zavražděných mužů ale policie nakonec našla.

Kvůli rozkladu a jejich zmrzačenému stavu však byla identifikace více než obtížná. Selezňov se k ubodání a snězení kamarádů nakonec u soudu přiznal. Psychiatři ho shledali naprosto příčetným. Když vraždil a pojídal své oběti, moc dobře věděl, co dělá. Právníci kanibala se snažili, co jim jen síly stačily. Marně.

V base si už odpykává trest za dvojnásobnou vraždu

Selezňov byl odsouzen za vraždy a kanibalismus na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. V base to ostatně moc dobře zná. K soudu ho totiž přivedli přímo z ní. Za mřížemi si totiž odpykával třináctiletý trest za s kanibalistickým případem nesouvisející dvojnásobnou vraždu.

