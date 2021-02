Žhavá Mexičanka Laura Mojica Romerová (25) vyhrála v roce 2018 titul Miss Oaxaca. Získanou popularitu si patřičně užívala, ale nyní to s ní vypadá nahnutě. Hrozí jí totiž až 50 let za mřížemi. Zapletla se totiž s gangem, který unáší lidi.

Video Mexická misska Laura Mojica Romerová se předvádí - Instagram

Návladní státu Veracruz 15. února letošního roku podle deníku Daily Star potvrdil, že o čtyři dny dříve „bylo zadrženo osm údajných členů kriminální organizace, která se specializovala na únosy.“ Gang se zaměřoval na únosy obětí ze států Oaxaca a Veracruz. Ty obvykle v Mexiku končí jako prostitutky nebo novodobí otroci.

Dvouměsíční vazba

„Osm údajných únosců zůstává ve vazbě po dobu dvou měsíců, zatímco vyšetřování pokračuje,“ dodaly úřady. Romerová je v současnosti držena ve věznici ve státě Huatusco. Pokud bude usvědčena ze spolupráce s gangem, hrozí missce až padesátiletý pobyt za mřížemi. Pokud by k němu došlo, na svobodu by se dostala ve věku 75 let.

Romerová prohlásila v lednu 2019 v rozhovoru, že je „více než jen krásná tvářička.“ Dodala také, že vystudovala univerzitu s titulem z obchodnictví. Podle svých slov také usilovně bojovala proti násilí páchaném na ženách. Vzhledem k aktuálním obviněním to tak ale rozhodně nevypadá. „Musíme mluvit, aby si toho byli muži vědomi,“ řekla.

Je misska pokrytcem?

„Nemůžeme jen stát nečinně opodál, musíme zlikvidovat násilí na ženách pomocí kampaní a výchovných rozhovorů, díky kterým si muži budou vědomi těchto problémů,“ nechala se slyšet Romerová. Uvidíme, co bude říkat za dva měsíce. Momentálně to s ní nevypadá zrovna dvakrát dobře...