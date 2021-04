Poté, co v září 2020 luxusní SUV bývalé missky Daniely Kralevich přejelo na přechodu vietnamskou studentku Linh (†18), slovenská krasavice směla dlouhé měsíce řídit dál, jako by se nic nestalo! Nyní jí ale - po sedmi měsících - konečně odebrali řidičské oprávnění a případ, zdá se, se dal skutečně do pohybu.