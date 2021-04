Luxusní SUV zabilo studentku: bývalá miss Kralevich obviněna!

Maturantku Linh osudného zářijového dne srazil luxusní vůz značky Range Rover na přechodu pro chodce v Bratislavě. Šla právě ke školy za kamarády, v uších podle svědků měla sluchátka.

Auto patřilo bývalé missce a módní návrhářce Daniele Kralevich, při nehodě v něm seděla se svojí matkou. Kdo řídil, zůstávalo dlouho nejasné. Nyní se ale podle zjištění televize JOJ v případu konečně začíná něco dít.

Jak televize uvedla, podle informací krajského státního zastupitelství byla nakonec Daniela Kralevich ze zabití studentky obviněna. A mohla by brzy také přijít o řidičák. Ten totiž missce dodnes nikdo neodebral. V případu však mělo dojít k vícero pochybením.

Jak televize uvedla, generální prokurátor Maroš Žilinka například zjistil, že znalecké dokazování probíhalo nepřiměřeně dlouho a také že dozorující prokurátor byl v případu nepříhodně pasivní. Policie k případu ale zatím mlčí.

Rodina dívky si ze všeho nejvíc přeje, aby se celá věc po právní stránce co nejdříve uzavřela a spravedlnosti bylo učiněno zadost. „Chceme mít spravedlivý soudní proces. Aby to, co se stalo, bylo spravedlivě posouzené,“ řekl předseda vietnamské komunity na Slovensku Nguyen Kim Dang. „A aby sestra už mohla v pokoji odpočívat,“ doplnila sestra nešťastné Linh.

Samotná Daniela Kralevich se ke svému obvinění nevyjádřila, televizi nezvedala telefon, ani neodpovídala na esemesky.