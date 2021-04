Při nehodě SUV zemřela na Slovensku Magdaléna (†44) a řidič Kristián (†46). Oba vyletěli z auta střechou, neměli šanci na přežití. Po Magdaléně zůstala dcera (17), manžel nechápe, co se stalo.

Magda se v sobotu vracela domů se svým kolegou Kristiánem. Oba pracovali v bageterii v Sládkovičově na Slovensku. „Když Maruška odcházela, tak se usmívala a byla milá, těšila se na rodinu,“ vzpomíná kolegyně pro web cas.sk.

O pár minut později ale došlo k tragédii. Mezi obcemi Jablonec a Budmerice došlo k nehodě, Kristián (†46) měl podle policie šlápnout na plyn, auto se pak stalo neovladatelným a vyletělo ze silnice, kde se několikrát přetočilo přes střechu.

„Řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze vozovky,“ informovala policie s tím, že vyšetřování nehody stále trvá. Podle slovenského webu dvojice z auta vyletěla ven střechou. Neměli tak šanci na přežití.

Rodina se s tragédií těžko srovnává. Manžel Magdy Erik netuší, co se mohlo stát. Dcera Andrea (17) truchlí. „Nedokážu si vysvětlit, kam mohla jet. Je to, bohužel, i pro mě záhada,“ říká. „Milovala svou rodinu, byla vždy dobrosrdečná, nikdy neřekla ne. S dcerou měla vynikající vztah a nedokážu si představit, jak to teď mladá teenagerka zvládne,“ dodává zdrcený muž.

Stejně tak se se smrtí nedokážou srovnat ani kolegové a kamarádi. „Stále tomu nevěřím, že jsou oba pryč. Kristián byl dobrý řidič a je mi nesmírně líto obou rodin. Určitě nechtěl Magdalence ublížit,“ dodala.