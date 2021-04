Evelyn pracovala jako filmová architektka, scénografka a umělecká ředitelka. Zjednodušeně se starala o to, jak vypadají scény na natáčecím place včetně kulis. Za svou práci na dětském pořadu Between the Lions (Mezi lvy) byla v roce 2003 oceněna dokonce cenou Daytime Emmy. Podílela se ale například také na americkém remaku slavné francouzské akční komedie Taxi, stojí na IMDB.

Byt po strop plný odpadků

Podle její sestry Ellen Brownové se však život Evelyn obrátil vzhůru nohama, když se u ní v říjnu 2020 projevila obsedantně kompulzivní porucha, kvůli níž začala s patologickým hromaděním věcí. Když Ellen dlouho neslyšela o své sourozenkyni, rozhodla se, že se za ní vydá, aby obnovila rodinné vztahy. Jenže se do jejího bytu nemohla vůbec dostat, protože byl plný harampádí, uvedl The Sun.

Obávala se proto nejhoršího. Najala si četu uklízečů, kteří odpadky odklidili. V úterý v 16:15 se obavy Ellen naplnily. Uklízeči našli mumifikovanou mrtvolu ženy. „Je to otřesné. Byla plná života. Byla výjimečně talentovaná. Měla úžasnou mysl. Nechci, aby se na mou sestru vzpomínalo takhle – tak, jak byla nalezena,“ smutní Ellen. Přesnou příčinu úmrtí filmařky odhalí až nařízená pitva.

Umírala pomalu pod odpadky?

Vyšetřovatelé se zatím přiklánějí k teorii, že na Evelyn spadlo harampádí, zranilo ji a ona pak v bolestech pomalu umírala. Podle sousedky se psychický stav ženy rapidně zhoršil loni v dubnu, když jí zemřela matka. „Stala se mnohem více odtažitá a vypadala nemocně. Myslím, že tehdy začala více s hromaděním,“ vypověděla žena. Na stránce GoFundMe je založena sbírka, ze které bude uhrazen pohřeb.

Video: Jak žijí lidé na obrovské skládce odpadků?