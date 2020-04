Alkoholová party se zvrtla v brutální vraždu v ukrajinském městě Kryvyj Rih. Muž jménem Olexandr tam podřízl své přítelkyni hrdlo a rozčtvrtil ji! Poté, co do jeho domu vtrhla policie, přistihla ho přitom, jak si griluje nohy oběti! Jednačtyřicetiletý muž uvedl, že se rozhodl vraždit proto, že měl hlad.

Na procházku k řece vyrazil se svými dvěma dětmi v ukrajinském městě Kryvyj Rih muž jménem Mykola. „Hledali jsme místo k rybaření, když jsme v rákosí narazili na pytel,“ řekl pro ukrajinská média podle informací britského deníku Daily Mail Mykola. V tu chvíli se procházka změnila v hororový zážitek. „Viděl jsem, jak z něj trčí nahá hýždě, a uvědomil jsem si, že to jsou lidské ostatky. Zavolal jsem policii,“ dodal Mykola.

Netrvalo dlouho a za pomoci místních lidí se podařilo identifikovat oběť, jíž byla padesátiletá žena, která se scházela s mužem jménem Olexandr. Strážci zákona se rozhodli, že ho vyslechnou a prohledají jeho dům. Poté, co dorazili na místo, čekal je šokující pohled. Olexandra přistihli akorát ve chvíli, když si smažil ženiny nohy! Olexandr měl strážcům zákona říci, že si „vařil ženiny nohy a jedl je poté, co dostal hlad.“

K vraždě mělo dojít během alkoholové party. Dvojice se spolu popíjela, když muž dostal hlad, vzal nůž a podřízl své přítelkyni hrdlo. „Podezřelý bodl ženu nožem, čímž jí způsobil smrt. Usekl ženě nohy a ostatní části těla dal do pytle, který odtáhl k řece a nechal ho v rákosí,“ uvedl policejní mluvčí Sergej Lukašov. Muž byl vzat do vazby a hrozí mu patnáct let vězení.