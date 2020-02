Kanibal zavraždil muže a snědl jeho varlata! Svou oběť poznal na seznamce

Minulý rok si domluvili rande na Štědrý den Marek Latunski a Kevin Bacon. Dvojice se seznámila přes aplikaci Grinder, kde se seznamují homosexuální páry. Rande však skončilo brutální vraždou. Latunski pětadvacetiletého Bacona, který se živil jako kadeřník, bodnul do zad a poté mu nožem podřízl hrdlo. Tím to však neskočilo. Latunski uřízl své oběti varlata, které si poté naservíroval jako štědrovečerní večeři.

Policisté podle informací britského deníku Daily Mail nalezli znetvořené Baconovo tělo o čtyři dny pozdějí. Američtí strážci zákona vyrazili do domu Latunskina poté, co dostali tip, že by se tam mohl Bacon nacházet. Jeho nahé tělo našli viset hlavou dolů s lanem omotaným kolem kotníků. Padesátiletý kanibal se ke svému činu přiznal. V říjnu téhož roku policii kontaktoval čtyřicetiletý muž, který uvedl, že se mu podařilo utéct ze sklepa Latunskinova domu. „Chci, abyste věděli, že jsem nikdy nic podobného nezažil. Nevím, jestli mě zdrogoval. Vše, co vím, že jsem skončil zamčený v tom pit*mém sklepě, ano? Svázaný řetězem ve sklepě,“ uvedl s tím, že Latunskina potkal ten večer na autobusové zastávce a podařilo se mu utéci poté, co na zemi našel nůž, díky němuž se dokázal osvobodit.

Ovšem posléze se měl k Latunskinovi vrátit a zůstat u něj několik dní. Na strážce zákona se obrátil i devětadvacetiletý muž, ovšem ten nakonec nevznesl obvinění, a tak Latunskin nebyl stíhán. Obviněn byl až z vraždy Bacona a na soud bez možnosti propuštění na kauci čeká ve věznici Shiawassee, odkud byl v úterý převezen do nemocnice. Latuskin byl nalezen ve své cele bezvládný. Dozorcům se ho podařilo oživit. Podle šerifa Briana BeGoleho od zatčení Latuskin odmítá jíst.