Ruský Sweeney Todd! Takovou přezdívku dostala Sofie Žukovová, která čelí obvinění z vražd a kanibalismu. Osmdesátiletá žena, která žije ve městě Chabarovsk, údajně zavraždila nejméně tři lidi.

Jednou z obětí měla být i osmiletá holčička. Dívka měla kolem Žukovové běhat a křičet. Důchodkyně ji prý okřikla, ať je potichu. Dívka na to však zareagovala tím, že po důchodkyni hodila zmrzlinu. Poté se po holčičce slehla zem. Její rodiče nahlásili na policii, že se pohřešuje, v prosinci roku 2005. Strážci zákona ale našli už jen dětské ostatky.

Otec umučil syna (†6). Nalil mu do hrdla vařící vodu, aby vyhnal ďábla

Další obětí měl být Vasilij Šljachtič (†52). Tomu Žukovová pronajala pokoj ve svém bytě. V lednu ale zničehonic zmizel. Strážci zákona poté v popelnicích po celém městě začali objevovat části těla. Vyšetřovatelé posléze zjistili, že ostatky patří pohřešovanému muži. Proto si vyžádali povolení, aby mohli prohledat její byt. „Kriminalisté našli nože a pilky, na nichž byla krev oběti. Byla zatčena za vraždu,“ řekl o tom, co následovalo, mluvčí policie. Policisté navíc v její lednici našli lidské orgány!

V synovi (†6) viděl ďábla: Otec ho zabil při vymítání!

Osmdesátiletá žena se podle informací Daily Star měla k vraždě dvaapadesátiletého podnájemníka a osmileté dívky přiznat. Podle ruských médií se navíc měla přiznat ještě k vraždě své kamarádky, která se k ní nastěhovala v roce 2013. Michajlovnaová navíc měla z masa svých obětí dělat želatinový pokrm Aspik a rozdávat ho dětem a sousedům.

„Vždycky jsme si říkali, že je divné, že navzdory hrubosti a nepřátelskosti, si našla čas vařit pro zdejší děti,“ řekla tamní obyvatelka Taťjana. „Občas dávala jídlo dospělým, dávala mi a mému muži talíře s masem v želatině. Pamatuji si to dobře, protože můj manžel říkal, ať to nejím, že nikdy nevím, z čeho je to vyrobené a jak to vypadá, měl pravdu,“ uzavřela Taťjana.

Žukovová pracovala na jatkách a byla vdaná za instalatéra jménem Ivan, který zemřel v roce 2005. Manželé spolu vychovávali tři syny, kteří jsou již dospělí a mají své rodiny. Michajlovnaová však není s dětmi, ani vnoučaty v kontaktu.