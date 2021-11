Na děsivém videu, které bylo natočeno jen o několik hodin dříve 16. června, lze vidět, jak se zesláblý chlapec snaží postavit na nohy, ale ihned se sesune na podlahu obývacího pokoje. Arthur ještě čtyřikrát vykřikne: „Nikdo mě nemá rád!“, když se snaží doplazit na druhou stranu místnosti. Trvá mu více než dvě celé minuty, než je schopen znovu vstát a ujít vzdálenost asi dvou metrů ke dveřím vedoucím do jiné místnosti.

Na zvukovém záznamu, které spolu s videem policie u soudu zveřejnila, je také slyšet, jak malý Arthur neustále opakuje: „Nikdo mi nechce dát najíst!“. U soudu dále zaznělo, že mladík utrpěl nenávratné poranění mozku poté, co byl vystaven krutému zacházení. Kromě nedostatku jídla mu násilníci odepírali i spánek. Dle deníku Daily Mail Hughes a Tustinová obvinění popírají.

Jako důkazní materiál právníci použili i hlasové zprávy odeslané z ženina telefonu. Tustinová spoluobviněnému často zasílala záznam Arthurova pláče s textem: „Zase začal.“ nebo „Pořád jede.“ Obžaloba uvedla, že si pár během tří měsíců vyměnil více než 200 podobných zpráv. V některých z nich lze zaslechnout, jak Arthur volá svého strýce a babičku.

Během soudního stání byl porotcům přehrán i záznam z průmyslové kamery, na němž se Arthur snaží pohnout přikrývkou poté, co byl nucen spát na zemi v obývacím pokoji již pátý den po sobě. V posledních hodinách svého života byl tak zeslabý a křehký, že sotva zvedl peřinu. Školák měl zemřít na následky vážných poranění, které mu způsobila Tustinová, když mu opakovaně udeřila hlavou o tvrdý povrch. Arthur byl 16. června převezen do birminghamské dětské nemocnice, ale již následující den zraněním podlehl.

Arthur se přestěhoval do péče svého otce poté, co byla jeho matka Olivia Labinjo-Halcrowová v únoru 2019 obviněna z vraždy svého partnera. Hughes se s matkou čtyř dětí Tustinovou seznámil na internetu předtím, než se pár s Arthurem přestěhoval do jejího domu poblíž Solihullu ve West Midlands. Soud slyšel, že dva měsíce před Arthurovou smrtí byli do domu přivoláni sociální pracovníci poté, co jeho babička vyjádřila obavy z modřin na zádech. Úřady však žádné další kroky nepodnikly.