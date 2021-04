Babička Lucille Downerová z anglického města Rowley Regis v hrabství West Midlands se velice těšila na svou oslavu narozenin. Poté, co strávila několik měsíců kvůli lockdownu bez rodiny, se připravovala, že konečně uvidí své příbuzné. Toho už se ale nedočkala, na Velký pátek ji na její vlastní zahradě totiž roztrhali pitbulové.

Psi se do zahrady dostali dírou v plotě a zaútočili na nebohou starou paní. Podle sousedů ji zvířata vláčela po zahradě a způsobili jí prý vážná zranění na krku. „Když policisté dorazili na místo, psi už se dírou v plotě vrátili zpět do sousedního objektu. Přes veškerou snahu lékařů bohužel dáma zemřela,“ uvedla policie na tiskové konferenci.

Policie zadržela třiačtyřicetiletého majitele agresivních zvířat, který se sám přihlásil na stanici, kam přivedl i své psy. Ti byli utraceni. „Nevíme, kdo tam vlastně bydlí, ale víme, že soused měl dva psy,“ řekl pro The Sun jeden z místních obyvatel. „Osobně jsem ji neznal, ale co se stalo, je strašné,“ dodal další.

Babička podle sousedů kvůli lockdownu nevídala svou rodinu, a tak se velmi těšila na malé setkání, které pro ni připravila její dcera. Ta bydlela přes ulici a chtěla mamince udělat hezké narozeniny. „Rodina je naprosto zničená. Plánovali oslavu a teď budou řešit pohřeb,“ popsali smutnou situaci obyvatelé.

„Lucille byla matka, babička a prababička, která strávila pracovní roky jako kuchařka v Bromford House Care Home. Narodila se na Jamajce a emigrovala do Velké Británie na počátku 20. let. Od svého příchodu do Velké Británie byla Rowley Regis vždy jejím domovem. Bude nám velmi chybět,“ uvedla rodina v prohlášení.