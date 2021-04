Joshua Haileyesus z amerického státu Colorado byl obyčejný chlapec. Rozhodl se však zřejmě vyzkoušet nebezpečnou výzvu, kterou viděl na sociální síti TikTok s názvem „Blackout Challange“ (blackout znamená přechodnou ztrátu vědomí, challange pak výzvu, pozn. red.). V ní jde o to, že se lidé škrtí tak dlouho, dokud sami sebe nepřivedou do bezvědomí. Malému chlapci to však způsobilo mozkovou smrt.