Svědci tragické nehody autobusu v Bulharsku promluvili o prvních minutách po neštěstí, při němž uhořelo 45 lidí. Dramatické okamžiky přibližují skutečnou hrůzu této katastrofy. „Je tam syn!“ křičel otec jedné z obětí a marně se dral do hořícího stroje. Vyjádřila se i jedna ze zraněných dívek, která katastrofu přežila. Ani netuší, jak se jí to podařilo.

Jako první k severomakedonskému autobusu, který při nehodě prorazil svodidla bulharské dálnice a začal hořet, dorazil kamioňák Valentin Georgiev. „Nejdřív jsem si myslel, že hoří les, plameny byly obrovské!“ nevěřil svým očím. Řekl, že pár lidí z autobusu bylo venku, většina ale zůstávala uvnitř. Ti bohužel nepřežili.

Valentin zastavil asi 100 metrů od místa tragédie, slyšel výkřiky a pláč přeživších. „Měli tváře úplně černé a celé od krve,“ zavzpomínal kamioňák na tragické chvíle pro bulharskou televizi Nova. Postupně přijížděla další auta a zastavovala. Zatímco Valentin okamžitě přispěchal lidem z autobusu na pomoc, divil se, že ostatní řidiči zůstávají v autech.

Valentin jako prvního člověka před autobusem spatřil muže, který se snažil zachránit přítelkyni. „Křičel policie, policie a nesl dívku v náručí, ale upustil ji na vozovku. Kulhal, měl zraněnou nohu. Přenesl jsem dívku stranou, myslím, že měla zlomené obě nohy. Muž byl bez ponožek, bosý. Další dívce byla zima, dal jsem jí bundu, aby se zahřála. Dal jsem jim vodu,“ vylíčil Valentin.

Další přeživší muž se snažil dostat do autobusu. „Křičel, že má uvnitř syna. A chtěl se do hořícího autobusu vrátit, aby ho zachránil. Zabránil jsem mu v tom,“ dodal Valentin. Plameny prý zuřily takovou silou, že vracet se by byla sebevražda.

Záchranáři po 20 minutách

Podle informaci televize dorazili hasči a policie na místo až asi za 20 minut od nehody, jako poslední přijely sanitky.

Lidé v autobuse byli jako v pekle. Teprve 17letá dívka, která měla tolik štěstí, že přežila, popsala, že si vůbec nevybavuje, jak se jí to podařilo. Pamatuje si jen, že se jí nedařilo rozbít okno, nakonec přesto vyvázla. Všichni přeživší jsou z jedné rodiny. Někteří již byli propuštěni z nemocnice do domácího ošetřování, jiní byli operováni, jedna z dívek má hloubkové popáleniny rukou.

Dalším pomáhajícím člověkem, který promluvil s médii, je Emil Metodiev. On byl ten, kdo jako první zavolal na tísňovou linku. V rozhovoru pro bulharskou televizi Novu také vylíčil první okamžiky. „Myslím, že přední pneumatika autobusu vybouchla. Po pár vteřinách se objevily plameny. Když autobus sjížděl ke krajnici, táhla se za ním na asfaltu ohnivá stopa,“ vidí stále před sebou Emil.

„Chytil najednou, hořel hned úplně celý“

„Když autobus zastavil, byl už celý v plamenech. Nejen vepředu nebo vzadu, ale úplně všude. Když přijeli hasiči, byla už vidět konstrukce autobusu. Ti uvnitř se nedokázali dostat ven a neměli šanci,“ nezapomene nikdy na šokující výjevy Emil Metodiev. Při tragédii zemřelo 45 lidí včetně 12 dětí, identifikace obětí a vyšetřování nehody pokračuje.

Dopravce na facebooku podle televize popřel, že by autobus převážel 30 tisíc petard připravených na Silvestra. Prý v autobuse nebyla žádná tajná skrýš, kam by se takové množství výbušného materiálu mohlo vejít. Zprávy o tom, že autobus převážel tunu pašované nafty, dopravce také vyloučil.