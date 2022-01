Jennifer Araozová (34), která byla obětí pedofilního miliardáře Jeffreyho Epsteina (†66) a jeho milenky Ghislane Maxwellové (60), žádá důrazné prošetření prince Andrewa. Do sexuálních hrátek a orgií s mladistvými se podle ní měl zapojovat i tento člen královské rodiny. Araozová navíc není první obětí zvrhlého Epsteina, která na člena britské královské rodiny ukázala prstem.

Jennifer Araozovou měl znásilnit Jeffrey Epstein, když jí bylo pouhých patnáct let. V tom mu pomáhala i jeho přítelkyni Ghislaine Maxwellová, kterou soud nedávno uznal vinnou ze sexuálních zločinů. Zbytek života tak dost možná stráví v base. A co víc, do sexuálních hrátek se měl podle Araozové zapojovat i syn královny Alžběty II.

„Princ Andrew musí být prošetřen,“ nebrala si servítky dnes čtyřiatřicetiletá žena. „Věřím v justiční systém, pokud bude třeba se posunout, posvítí si i na další lidi,“ řekla. Jak informoval deník Mirror, zástupcům prince Andrewa se nechce podávat žádná prohlášení. Dokonce tají i jeho výpovědi. Vévoda byl už v minulosti obviněn ze sexuálního zneužívání mladé dívky Virginie Giuffreové.

Podle Američanky ji měl princ Andrew několikrát znásilnit v době, kdy jí bylo jen 17 let. V té době byla v očích amerických zákonů ještě dítě.

„Vedu prince Andrewa k odpovědnosti za to, co mi udělal,“ sdělila Giuffreová. „Mocní a bohatí nemají výjimku v zodpovědnosti za své činy. Doufám, že další oběti uvidí, že je možné nežít v mlčenlivosti a strachu, ale mohou si vzít svůj život zpět tím, že promluví a požadují spravedlnost,“ dodala.

„K tomuto rozhodnutí jsem nedošla snadno. Jako matka a manželka stavím na první místo rodinu - a vím, že tento krok mě vystaví dalším útokům prince Andrewa a jeho zástupcům - ale věděla jsem, že kdybych se tak nerozhodla, zklamala bych (rodinu) i oběti po celém světě,“ uvedla Giuffreová.

Jak již dříve Blesk informoval, princ Andrew na konci roku 2019 v rozhovoru s BBC razantně popřel, že by kdy Giuffreovou potkal. Jednašedesátiletý princ se nicméně kvůli svým stykům s Epsteinem stáhl z veřejného života.

Žaloba však tvrdí, že Andrew Giuffreovou několikrát zneužil před tím, než jí bylo 18. Jednou se tak mělo stát v Londýně v domě Epsteinovy přítelkyně Ghislaine Maxwellové, další znásilnění se podle žaloby stalo ve finančníkově domě v New Yorku či na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Giuffreová dříve uvedla, že ji Epstein s pomocí Maxwellové držel jako „sexuální otrokyni“.