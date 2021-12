Jedna z údajných obětí finančníka Epsteina (†66) měla na místě, kde ji miliardář držel, zahlédnout fotky jeho nahé a těhotné partnerky Ghislaine Maxwellové (59). Ta se před soudem zpovídá z možné spoluúčasti na Espteinově sexuálním zneužívání nezletilých. Oficiálně nikdy nebyla těhotná. Zločinecký pár prý ale jiné oběti navrhoval, že se bude mít do konce života jako v bavlnce, když jim dítě odnosí.

Carolyn, jedna z údajných obětí Epsteina a Maxwellové, u soudu uvedla, že v nemovitosti, kde byla před lety držena, na stěnách visely kromě jiných i fotografie nahé těhotné Maxwellové. Ta přitom oficiálně nikdy v jiném stavu nebyla a nikdo neví, co se s dítětem, pokud nějaké skutečně pod srdcem nosila, stalo.

Nové fotografie ze soukromí bohatého páru, které se před soudem s Maxwellovou probírají, ukazují častokrát obžalovanou Epsteinovu partnerku v láskyplném vztahu s ním. Přes velkou náklonnost a lásku, kterou, alespoň soudě podle fotek, k sobě navzájem chovali, se však společně měli dopouštět dlouholetého sexuálního zneužívání nezletilých, a způsobit tak mnohé utrpení několika desítkám dívek.

Podle Daily Mail, který soud bedlivě sleduje, je možné, že pár velmi toužil po vlastním potomkovi, ale stále se jim ho nedostávalo. Virginia Robertsová, další z jejich údajných obětí, u soudu uvedla, že jí přímo navrhli, aby jim dítě odnosila a pak se ho smluvně zřekla v jejich prospěch. Mělo jí být slíbeno, že o ní bude až do konce života postaráno. Pro Virginii to podle vlastních slov byla ta poslední kapka, po níž se rozhodla z uprchnout do Thajska.

Kromě svědectví o fotkách těhotné Maxwellové na stěnách nemovitosti rozproudil spekulace o těhotenství i jiný zveřejněný snímek, na němž má Epstein jemně položenou ruku na břichu Maxwellové. Oba stojí na mostku uprostřed romanticky zasněžené scenerie, on je oblečen do červené lyžařské kombinézy, ona do kabátu, mikiny a legín.