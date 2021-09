Každá třetí Češka zažila v MHD sexuální obtěžování. Válková přiznala: Sama jsem byla svědkem

Ženy v Česku nevnímají veřejnou dopravu jako příliš bezpečné místo. Jejich pocity často vychází z nepříjemné osobní zkušenosti, každá třetí Češka někdy ve svém životě sexuální obtěžování v MHD zažila. Řada z nich dokonce kvůli obavám odmítá cestovat po setmění úplně. Vyplývá to z výzkumu realizovaného Úřadem vlády ČR, který je první svého druhu v zemi. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Heleny Válková je situace vážná a nepomáhá, že veřejnost problematiku ještě stále bagatelizuje. Sama přiznala, že sexuální obtěžování v MHD viděla a nezvládla pomoci, protože byla zcela paralyzovaná. Tento problém podle ní má mnoho lidí – Češi zkrátka nevědí, jak se v těchto situacích chovat. Nové projekty a opatření to mají změnit.

Že má Česko se sexuálním obtěžováním problém, naznačily již předchozí výzkumy. Jak moc velký a na kterých místech, však dosud nebylo podrobně známo. První vlaštovkou v této oblasti má být studie, kterou Úřad vlády věnoval pocitu bezpečí ve veřejné dopravě. Data, ke kterým se dopídil, odhalují, že mnoho žen si z cestování MHD odnáší nepříjemné zážitky, někdy až traumatizující.

Jak popsal ředitel Odboru rovnosti žen a mužů z Úřadu vlády ČR Radan Šafařík, sběr dat proběhl v dubnu a květnu letošního roku. Vybrán byl reprezentativní vzorek mužů a žen, celkem odpovídalo 1000 osob. Autoři výzkumu především chtěli zjistit, s jakým sexuálním obtěžováním se lidé ve veřejné dopravě setkávají, jaké mají osobností zkušenost – jestli se ocitli v roli svědka či oběti, případně obojího – jestli jsou schopni v těchto situacích reagovat a jak obecně tuto problematiku hodnotí.

Hned ze začátku se ukázalo, že ženy a muži záležitost vnímají dost odlišně. Například se neshodnou, jaké chování lze považovat za obtěžující a jaké ne. „Pochopitelně ženy byly mnohem citlivější na jednotlivé projevy a mnohem častěji je považovaly za sexuální obtěžování než muži,“ uvedl Šafařík.

Navíc se obě skupiny rozchází, jak časté podle nich závadné chování je. „Muži si mnohem častěji myslí, že sexuální obtěžování ve veřejné dopravě je ojedinělý jev, konkrétně si to myslí 27 procent mužů a pouze 9 procent žen,“ popisoval ředitel. Podle něj osobní zkušenosti dost definují názory a postoje k celkovému výskytu.

Projevuje se to i v tom, jak moc bezpečně se lidé v MHD cítí. 24 procent žen neoznačuje veřejnou dopravu za bezpečnou, mužů jen 10 procent. Ale to hlavní – tyto názory korespondují s tím, co lidé zažili. 35 procent žen se s nepříjemným zážitkem při cestách setkalo. „Tz. každá třetí žena se stala obětí sexuálního obtěžování ve veřejné dopravě,“ prezentoval Šafařík data. V rámci mužů se s jevem setkal každý desátý.

Pokřikování, onanování i vyhrožování

Co měli ženy a muži stejné, je, kolikrát se vyskytli v roli svědka takového chování. Někdy v životě sexuální obtěžování v MHD viděla každá čtvrtá osoba, případně zná někoho, kdo s tím má zkušenosti. A jak reagovali? Podle ředitele velká část lidí deklarovala, že když sexuální obtěžování viděla, tak zasáhla. Přibližně čtvrtina ale neudělala nic, obvykle kvůli tomu, že lidé si nevěděli rady či incidenty nepovažovali za závažné. Co se týče chování v roli obětí, ženy nejčastěji z místa odešly, buď si přesedly, nebo vystoupily. Muži se přímo vymezili.

Celkem výzkumníci popsali 17 různých forem obtěžujícího chování. Začínají lehčími jako slovní narážky nebo vstupování do intimní zóny a končí závažnými jako vynucení si pohlavního styku. Ty méně závažné byly nejčastější, mnoho lidí je zažilo opakovaně. V rámci typů dopravních prostředků pak nelze určit, že by jeden byl rizikovější než druhý. „Poměr je tam přibližně stejný. Nejčastěji se s popisovaným chováním setkávali lidé v tramvajích, autobusech a vlacích,“ uvedl Šafařík.

Obecně problematiku jako závažnou vnímá 80 procent žen a 65 procent mužů. Lidé by ocenili, kdyby ve veřejné dopravě existovala tlačítka, kterými by bylo možné přivolat pomoc, a více se do řešení incidentů zapojovala policie. Také by byli rádi, kdyby personál MHD byl proškolený pro chování v těchto situacích. Oddělaná kupé však respondenti za řešení nepovažovali.

Chybí nám techniky, jak reagovat, říká Válková

K podobným závěrům jako výzkum Úřadu vlády dospěl i výzkum ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu z minulého roku. Toho se účastnilo 9000 lidí, z toho 48 procent mužů a 52 procent žen a trval 11 měsíců. Věnoval se širší dopravní problematice, včetně právě pocitu bezpečí v dopravě. Podle Zdeňka Jelínka, předsedy pracovní skupiny ministerstva dopravy pro rovné příležitosti žen a mužů se potvrdilo, že vnímání pocitu bezpečí je skutečně genderově podmíněno. To například krádeže nejsou.

Z těchto dat vyplynulo, že obětí sexuálního obtěžování v MHD se stala každá třetí až šestá žena. „Ta čísla jsou hrozná tak jako tak. Děje se to, není to nic, co by se mělo přehlížet,“ podotkl Jelínek. A zmínil, že 11 procent žen po setmění necestuje vůbec, protože se prostě bojí. U mužů to je 7 procent. Nejohroženěji se cítí ženy ve věku 18-29 let, naopak stejně staří muži se cítí nejbezpečněji, sdělil Jelínek.

Válková jakožto vládní zmocněnkyně pro lidská práva upozornila, že Česko si v problematice sexuálního obtěžování nevede v porovnání s Evropou dobře. Ale těší ji, že to společnost vnímá, i když stále část osob výskyt těchto jevů bagatelizuje. Podle ní je třeba kultivace veřejného prostoru a osvěta, protože mnoho lidí neví, jak se v těchto situacích chovat. Ukázala to na svém příkladu.

„Budu otevřená, mně se to stalo jednou taky. A spadla jsem do skupiny, která je tam (ve výzkumu, pozn. red.) nelichotivě uvedená, že neudělala nic. Byla jsem paralyzovaná, když jsem se dívala na nějaké posunky a obnažování ve vztahu k mladé spolucestující, která naštěstí vystoupila. Ale nezmohla jsem se na nic, než to sledovat,“ svěřila se Válková a sebekriticky dodala, že měla jednat.

„Myslím, že nám tady všem chybí určité techniky, jak na takové věci zareagovat, a rozhodně výzkum přinesl konkrétní podněty, co by se mělo zlepšit,“ pokračovala Válková. Vyzdvihla v tomto kontextu hlavně školení řidičů a řidiček, aby si uměli poradit. „Oni to taky neví. Třeba by rádi zareagovali, ale zatím takové školení, pokud víme, neproběhlo,“ upozornila vládní zmocněnkyně. Důležitá je podle ní osvěta také mezi dětmi a mládeží.

Nové strategie pro příští roky

Ministerstvo dopravy a Úřad vlády chtějí výzkumy použít k tomu, aby problematiku zařadily do strategických dokumentů. Jelínek uznal, že to možná zatím vypadá jako úředničina, která nic nepřinese, ale nějak se začít musí. „Ono to u těch dokumentů začíná. Když chceme realizovat nějaké opatření, tak přijde ta otázka, máte to někde v nějakém strategickém dokumentu, politice? Pokud ne, to tak není možné financovat,“ vysvětlil zástupce ministerstva dopravy, jaký je standardní proces.

Opatření na potírání sexuálního obtěžování v MHD jsou zmíněna například v operačním programu Doprava 2021-2027, který aktuálně schvaluje Evropská komise. Úřady také plánují zmíněné školení pro řidiče a řidičky veřejné dopravy a semináře ve školách. Spuštěny rovněž budou ve spolupráci s ministerstvem financí osvětové projekty financované z Norských fondů, na které půjde 20 milionů korun.