Svou cestu hrůzy popsala dívka na instagramu. Nejprve se na ni mladík začal usmívat a sahat si do kalhot. V ten moment už věděla, že je zle. Přestože se muže snažila ignorovat, tomu nevadilo ani to, že vedle něj sedí další žena. Částečně se zakryl batohem a začal onanovat během toho, co se na mladou slečnu díval. Dokonce si oblizoval rty a kousal se do nich.

Při masturbaci se smál jako sluníčko na hnoji

„Každopádně pán skončil. Celou dobu se smál a utřel se do trička. Smál se jako sluníčko na hnoji,“ popsala mladá dívka hrozný incident. „Pro ty, kteří by mi chtěli říct, že jsem měla odejít, nemohla jsem. Měla jsem s sebou kufr, který byl byl zaseknutý mezi jeho kolenem a dívkou na videu,“ dodala.

Za celou dobu navíc kolem mělo projít několik dospělých lidí. Bylo jich minimálně 10. Mladé cestující ale nikdo z nich nepomohl. Masturbujícího muže ignorovali. Incident navíc nikdo nenahlásil. Mluvčí slovenských železnic Tomáš Kováč řekl pro TV JOJ, že v podobných případech nemusí cestující váhat a mají se ihned obrátit na vlakvedoucího nebo policii. Ta pak může přijet do nejbližší stanice a člověka zadržet.