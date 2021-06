Když na přelomu let 2017 a 2018 v USA vrcholila kampaň #MeToo, sledoval ji doktor Petr Pavlík z Katedry sociologie Fakulty humanitních studií Karlovy univerzity s velkým zájmem. V USA se totiž několik let vzdělával, získal zde doktorský diplom v oboru gender studia a americkou společnost poměrně dobře znal. Během této celosvětové kampaně se slavné herečky a herci, ale i běžní uživatelé na sociálních sítích, jednoduchým tagem přihlásili k tomu, že byli sexuálně obtěžovaní nebo zneužiti. Šokující bylo, jak velké množství lidí, se s nevhodným chováním setkalo.

Podle Pavlíka #MeToo v USA doposud neskončilo a řada významných osobností stále na nerovnosti mezi muži a ženami upozorňuje a boj proti sexuálním predátorům pokračuje. Naopak v Česku se podle něj #MeToo neuskutečnilo. „V žádném případě jsem neviděl, že by to spustilo lavinu jako na Západě, že by se ženy ze všech různých sfér cítily, že mají tu možnost nebo sílu, se ozvat a podělit se o své zkušenosti. Dělaly to možná privátně v různých sociálních bublinách, kdy mužům otevíraly oči, ale nedělo se to veřejně ve stylu #MeToo,“ hodnotí Pavlík dopady kampaně u nás.

Kauza Feri mě nepřekvapila

Sexuální obtěžování je podle Pavlíka rozšířeno v Česku ve všech sférách a není proto nijak překvapivé, že sexuálním predátorem měl být dle informací Deníku N a A2larmu také Dominik Feri. „Teď se to provalilo, a je to o to víc šokující, protože je kolem toho takové mlčení. Kdybychom věděli, jaký stav u nás je a přiznali si, že sexistické chování je v české společnosti tolerováno, není odsuzováno, tak by Dominik Feri nebyl tolik překvapivý. Nebyl by to takový šok,“ vysvětluje odborník.

Své studenty a studentky na školách varuje před muži v mocenských pozicích, protože jakmile muži mají moc, tak mohou dělat věci, které by si bez ní ani nedokázali představit. „Myslím si, že Dominik Feri se prostě z určitého hlediska dostal moc brzo příliš vysoko a neunesl to. Možná tam už nějaké tendence byly, ale určitě to souviselo s tím, jak byl populární, v jaké byl pozici a tak dále. A tomu dávalo pocit, že je povolán k těmto věcem. A to je problém. Zvlášť u mladých politiků vidím, že je pro ně velmi těžké se vyrovnat s tím, že najednou jsou populární a v mocenských pozicích,“ hledá důvody, proč někteří politici zneužívají svoji moc.

Tisíce zneužitých studentů

Deník N a A2larm vé svých textech uvedl, že o hrubém a arogantním jednání ex poslance se na Právnické fakultě UK vědělo, ale že hlášené případy sexuálního zneužití nikdo neřešil. Sexuální obtěžování je podle Petra Pavlíka na českých univerzitách častý fenomén, obzvlášť u vyučujících, kteří zneužívají své postavení. Před deseti lety vedl výzkum, který mezi studenty mapoval jejich zkušenosti se sexuálním obtěžováním na vysokých školách. Až 80% dotázaných uvedlo, že zažilo nějakou formu sexuálního obtěžování. „Od poznámek a nevhodných vtipů, které nepatří do výuky až po doteky, narušování osobního prostoru až po závažnější skutky, jako je nějaký nátlak a nejhorší věci, které si dovedete představit. Ta poslední kategorie se týkala jen 3 až 4 procent,“ vypočítává Pavlík s tím, že je to hrozivé číslo vzhledem k tomu, že studují deseti tisíce lidí.

Na základě těchto výsledků proto napsali metodologické příručky, jak těmto útokům na univerzitách předcházet, a jak je případně vhodně řešit. Jenže se prý nesetkali vůbec s pozitivním ohlasem a školy jejich doporučení nepřijaly. Podle Pavlíka se to začalo měnit až v posledních letech. Částečně pro to, aby univerzity splnily grantové podmínky při spolupráci se západními univerzitami. On sám jako pedagog se na Karlově univerzitě setkal s tím, že ostatní vyučující zneužívali své mocenské postavení. „Já si myslím, že pokud jste studoval Karlovu univerzitu, tak od svých kolegů víte, že takovéto věci se běžně dějí. Já to beru ze svého hlediska jako velmi problematické,“ uvedl ke smutnému fenoménu.