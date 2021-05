Feriho obvinění ze sexuálních útoků očima odborníků: Proč údajné oběti mlčely tak dlouho?

Na internetu často zaznívá dotaz, proč se oběti ozývají až nyní, po takové době...

Nejedlová: Když se podíváte na sociální sítě, tak to není prostředí, které by lidi nějak podporovalo s tím, aby se svěřili. Čtete otázky typu „proč tam chodily, co čekaly, když byly na Tinderu, a proč to vytahují až teď“. Když jste sama, tak se hůře svěřujete, ale když zjistíte, že to stalo spoustě dalších, dodá to odvahu. Oběti si často myslí, že jim to nikdo neuvěří. A myslí si, že si za to nějakým způsobem mohou samy a proto se s tím nesvěřují. Když se podíváme na statistiky, jak dopadají případy znásilnění, které se dostanou před soud, kdy polovina pachatelů odejde s podmínkou, tak vás to asi příliš nemotivuje k tomu, abyste to šli hlásit.

Houdek: Sexuální predátor se snaží, aby si oběť myslela, že chyba je v ní. A ta si říká „možná jsem neměla pít, neměla jsem tam chodit, apod. Vsadím se, že ty ženy se zkusily ozvat a narazily na reakci typu: „vždyť je to Feri, jsi si jistá a kdo ví, jak to bylo“. Tak to ventilovat nebudete, ale když se ukáže, že nejste sama, a chyba je v násilníkovi, tak je to motivace to říct. Vystoupení vyžaduje odvahu a sebezapření. Oběť čeká propírání zážitku i celého života, diskuzní a mediální lynč, pokud se jedná o takovou známou osobu. A výsledek? Nejistý, bohužel.